Denne influenceren blir anklaget for å ha på seg et «upassende» antrekk, og svarer med humor.

Den amerikanske influenceren Abby Baffoe, som kan skryte av millioner av følgere på Instagram, TikTok og YouTube, havnet midt i en kontrovers etter å ha deltatt på Masters-golfturneringen i Augusta, Georgia. Etter å ha blitt anklaget av noen internettbrukere for å ha på seg et antrekk som ble ansett som «upassende» for arrangementet, valgte hun å svare på kritikken med en sunn dose selvironikk.

Et antrekk som forårsaket kontrovers under Masters

Det var under opptredenen hennes i den prestisjetunge Masters-turneringen, en av de mest ikoniske begivenhetene i verdensgolfen, at Abby Baffoe utløste kontrovers. Bilder av antrekket hennes, som blant annet inkluderte shorts, sirkulerte raskt på sosiale medier. Selv om turneringen ikke har noen streng kleskode, anbefaler den at tilskuere bruker «passende antrekk, egnet for været og komfort». Denne formuleringen er vag nok til å gi næring til debatt om hva som utgjør god smak i en slik sammenheng.

En bølge av kritikk på nett

Kritiske kommentarer ble raskt mange. «Shortsen er litt for kort for arrangementet», kommenterte en internettbruker. «Tydeligvis er hun ikke der for golfen», la en annen til. Noen mente at selv om det var et designermerke, var antrekket hennes ikke passende for anledningen. Stilt overfor denne flommen av kommentarer, kom imidlertid noen medlemmer av publikum til hennes forsvar og påpekte at vårtemperaturene i Georgia kan være ganske høye.

Flere stemmer påpekte også at det er upassende å kommentere eller dømme en kvinnes kropp, utseende eller klesvalg – eller andres, for den saks skyld. Alle står fritt til å kle seg som de vil, og ingen har rett til å bestemme for dem hva som er «passende» eller ikke, spesielt basert på ofte vilkårlige og subjektive standarder.

Et humoristisk svar

Abby Baffoe lot seg ikke forstyrre, men valgte å spille rolig. Noen dager senere la hun ut et nytt bilde, iført en burgunderrød turneringslue, ledsaget av en ironisk bildetekst: «Ganske sprøtt å bruke denne etter alt dette antrekksdramaet.» Et svar som viser at hun ikke er påvirket av kritikken og foretrekker å le av den i stedet for å rettferdiggjøre seg selv.

Til syvende og sist illustrerer denne kontroversen nok en gang de tilbakevendende debattene rundt offentlige personers klesdrakt ved store arrangementer. Med sin selvironiske respons minner Abby Baffoe oss om at litt humor ofte er den beste måten å svare på kritikk på nettet.