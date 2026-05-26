Zoe Saldaña gjorde et slående opptreden i en svart blomsterkjole.

Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Zoe Saldaña prydet avslutningsseremonien til filmfestivalen i Cannes 23. mai 2026 med et spesielt elegant utseende. Sammen med ektemannen, kunstneren Marco Perego-Saldaña, gikk hun på den røde løperen i en spektakulær liten svart kjole utsmykket med et oransje blomstertrykk. Et sofistikert, men romantisk antrekk som umiddelbart vakte oppmerksomhet for denne sjeldne offentlige opptredenen som par.

En spektakulær liten svart blomsterkjole

Midtpunktet i denne opptredenen, kjolen som Zoe Saldaña bruker, gjenoppfinner dristig den klassiske lille sorte kjolen. Mot en mørk bakgrunn gir et livlig oransje blomstertrykk et snev av en lys, vårlig farge. Kjolen kjennetegnes av sin dype halsutringning og vide skjørt, som gir den et dramatisk volum. Fra et ledende fransk motehus spiller denne kreasjonen dyktig på kontrasten mellom det nøkternheten i svart og det frodige blomstermotivet, på en perfekt balansert måte.

Delikate knutedetaljer og et rent, minimalistisk utseende

Kjolens raffinement ligger også i detaljene. En slående drapert sløyfe fremhever hoftene, og tilfører bevegelse og en couture-dimensjon til helhetsinntrykket, mens en annen hvit sløyfe pryder ryggen. For å fremheve dette allerede intrikat designede plagget valgte Zoe Saldaña en elegant frisyre: en elegant chignon som rammer inn ansiktet hennes og avslører et par glitrende øredobber. Et par svarte hæler med stropper fullfører dette elegante utseendet.

Et pars opptreden på den røde løperen

Denne opptredenen på den røde løperen var også en mulighet for Zoe Saldaña og hennes ektemann, den italienske produsenten og regissøren Marco Perego, til å dele et kjært øyeblikk. Paret ble fotografert hånd i hånd før de gikk inn i kinoen. Zoe Saldaña fanget øyeblikket på sosiale medier, og la til et bilde av antrekket sitt med en enkel beskjed: «Takk, Cannes.» Denne opptredenen avsluttet vakkert et opphold i Sør-Frankrike, etter en tidligere bemerkelsesverdig opptreden tidligere i måneden.

Med denne lille, svarte blomsterkjolen gjorde Zoe Saldaña en av de mest elegante opptredenene på avslutningsseremonien til filmfestivalen i Cannes. En demonstrasjon av raffinement, der det nøkternheten i svart kombineres med friskheten i et blomstertrykk.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
