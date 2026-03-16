Demi Moore skaper furore med et «gotisk utseende» som 63-åring.

Léa Michel
@demimoore/Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Demi Moore trollbandt den røde løperen på Oscar-utdelingen i 2026 med et gotisk-inspirert antrekk fra Gucci som umiddelbart satte fyr på sosiale medier.

En smaragdgrønn kjole med mørke detaljer

Til Oscar-utdelingen i 2026 ankom Demi Moore Dolby Theatre i en lang, smaragdgrønn kjole helt dekket av fjær, med metalliske detaljer og gradientnyanser av grønt og svart. Overdelen, som minnet om et iriserende påfuglbrystplate, fløt over i et imponerende svart, fjæraktig slep, noe som ga silhuetten en nesten mytisk sjarm, et sted mellom en nattugle og en mørk eventyrheltinne.

Et «kunstverk» oppfattet som et kunstverk

Fjærene som faller rundt torsoen hennes definerer skuldrene hennes, mens det tettsittende snittet fremhever silhuetten hennes uten behov for overdreven tilbehør. Kontrasten mellom de iriserende grønne og de svarte fjærene forsterker denne elegante, teatralske og perfekt kontrollerte gotiske auraen.

Diskret tilbehør som lar kjolen tale for seg selv

Når det gjaldt smykker, valgte Demi Moore relativt diskrete Boucheron-smykker som komplementerte kjolen: diamantarmbånd og en smaragdring som gjenspeilet kjolens tone uten å overdøve den. Hennes lange, rette brune hår, med midtskille, innrammet ansiktet hennes subtilt og balanserte kjolens overdådighet. Denne minimalistiske tilnærmingen til hår og smykker tillot det «gotiske utseendet» å forbli elegant uten å avvike fra kostyme.

Selv om hun ikke er nominert i år, men til stede som programleder, beviste Demi Moore at hun, over 60 år gammel, er en av de mest vågale skikkelsene på Oscar-utdelingens røde løper. Hennes opptreden i en smaragdgrønn kjole og svarte fjær skiller seg ut som et av de mest minneverdige moteøyeblikkene under Oscar-utdelingen i 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Gravid på den røde løperen stråler denne skuespillerinnen i en smaragdgrønn kjole.
«Hun er nesten ugjenkjennelig»: Emma Stone fengsler i en sølvkjole

