«En tonet silhuett»: Lalisa Manobal gjør inntrykk med et retro sporty utseende

Den thailandske danseren, rapperen og skuespillerinnen Lalisa Manobal (Lisa), medlem av gruppen BLACKPINK, skapte furore med et utpreget sporty og retro-utseende, som ble avduket i anledning utgivelsen av hennes nye singel dedikert til FIFA World Cup 2026. Hun har et fargerikt, atletisk inspirert antrekk som umiddelbart vant over fansen hennes.

Et slående retro sporty utseende

Kjernen i dette antrekket er et sporty antrekk i sterke kontrastfarger. Lalisa Manobal (Lisa) har på seg en gul crop top, utsmykket med ordet «PB» i blått, som hun kombinerer med knallblå shorts merket med en gul stjerne. Blå knehøye sokker og hvite joggesko fullfører dette dynamiske antrekket, mens hvite frottébånd forsterker ensemblets atletiske følelse. Denne energiske og gledesfylte blå og gule paletten passer perfekt inn i den sporty og festlige verdenen til hennes nye musikalske samarbeid.

Denne opptredenen trollbandt umiddelbart følgerne hennes, med en rekke entusiastiske kommentarer, inkludert den tilbakevendende frasen: «en tonet figur». Når det er sagt, fremhever denne typen formuleringer også en tilbakevendende tendens til å redusere en kvinnes verdi til fysiske kriterier, selv under dekke av et kompliment. Bak det som presenteres som ros, ligger det noen ganger en implisitt påbud om å tilpasse seg oppfattede ideelle fysiske standarder.

En slik tolkning fortjener nyansering: skjønnhet bør ikke være betinget av en «tonet figur» eller noen bestemt kroppstype. Hver kropp er gyldig som den er, og verdsettelse av en person – i dette tilfellet en kunstner, Lalisa Manobal (Lisa) – kan også fokusere på deres energi, scenetilstedeværelse og kunstneriske uttrykk, snarere enn deres fysiske utseende.

En cheerleader-estetikk

Antrekket er hentet direkte fra bilder av cheerleaders og amerikansk sport fra tidligere tider, i en moderne og livlig nytolkning. Håret med musefletter, utsmykket med pannelugg, fremhever denne retro og ungdommelige estetikken. Med smil og hevede armer, legemliggjør Lalisa Manobal (Lisa) en smittende energi som perfekt fanger atmosfæren i sportskonkurransen. Dette stilvalget illustrerer kunstnerens evne til å gjenoppfinne seg selv med hvert prosjekt.

En video for VM i 2026

Dette antrekket ble avduket i musikkvideoen til «Goals», en av de offisielle sangene til FIFA World Cup 2026, utgitt 21. mai 2026. For denne låten slo Lisa seg sammen med den brasilianske stjernen Anitta og den nigerianske sangeren Rema i et samarbeid som blander K-pop, latinpop og afrobeats. Sangen, som er med på det offisielle turneringsalbumet, vil bli fremført på en av åpningsseremoniene, som er planlagt til 12. juni i Los Angeles. Dette er en stor prestasjon for Lalisa Manobal (Lisa), hvis internasjonale profil fortsetter å vokse.

Med dette energiske, retro-sporty utseendet bekrefter Lalisa Manobal (Lisa) sin status som et mote- og musikkikon. Et fargerikt utseende som passer perfekt til den festlige ånden i VM i 2026.