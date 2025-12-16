Search here...

«Bra gjort at du viser det!»: Angelina Jolie viser frem arrene etter mastektomi

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Angelina Jolie har aldri vært redd for å kombinere sårbarhet og aktivisme. Tolv år etter at hun avslørte sin forebyggende dobbelmastektomi for verden, skaper den amerikanske skuespillerinnen og aktivisten overskrifter igjen, og dukker opp på forsiden av den første utgaven av Time France. I dette bildet av beskjedenhet og mot viser hun arrene etter operasjonen. En kraftfull gest som bekrefter hennes rolle som en ikonisk figur i kampen mot kreft.

Et omslag som symboliserer mot og empati

For lanseringen av sin franske utgave valgte Time magazine et symbol: symbolet til en kvinne som forvandlet frykt til et budskap om forebygging. På bilder av Nathaniel Goldberg viser Angelina Jolie merkene etter sin doble mastektomi, uten dramatisk stadieinndeling, bare med tilbakeholdenhet.

I Time France betror skuespillerinnen seg: «Jeg deler disse arrene med mange kvinner jeg elsker.» Med denne kraftfulle uttalelsen minner hun oss om at disse merkene ikke er stigmaer, men symboler på overlevelse og søsterskap. Ved å vise hva så mange andre skjuler, frigjør hun ytringsfrihet, bryter tabuer og gir kvinners mot håndgripelig form.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av TIME (@timefrance)

«Angelina-sjokket»: en folkehelsekonsekvens

Da Angelina Jolie i 2013 annonserte at hun hadde gjennomgått en forebyggende dobbel mastektomi, reagerte verden. Som bærer av BRCA1-genet hadde hun tatt den radikale avgjørelsen om å handle før sykdommen utviklet seg. Hennes transparente og veldokumenterte vitnesbyrd utløste det som ble kjent som «Angelina-effekten»: en betydelig økning i screening for bryst- og eggstokkreft i mange land.

Ved å synliggjøre i dag effektene av operasjonen på kroppen sin, fortsetter hun kampen sin og forvandler arrene sine til verktøy for helseopplæring og forebygging. Mer enn en stjerne blir hun en budbringer av solidaritet og rettferdig tilgang til helsetjenester, og taler for at medisin ikke bør være en luksus forbeholdt noen få utvalgte.

En engasjert skuespillerinne, en kvinne med styrke

Utover sitt Hollywood-image etablerer Angelina Jolie seg nok en gang som en stemme som betyr noe. Hennes humanitære engasjement, hennes åpenhet og hennes ønske om å snakke om kvinnekropper på andre måter enn gjennom linsen av fysisk skjønnhet skiller henne ut i en bransje som ofte er besatt av perfeksjon. Ved å posere uten kunstigheter omdefinerer hun konturene av mot: motet til å akseptere virkeligheten, å elske livet til tross for vanskeligheter, og å dele den styrken med andre.

Ved å velge å vise arrene sine, gjør Angelina Jolie langt mer enn å ta et bilde: hun gir en lekse i menneskelighet. Gjennom denne gesten demonstrerer hun at skjønnhet ikke ligger i fraværet av merker, men i evnen til å leve og elske med dem. «Bravo for å vise det!» – for i hvert arr ligger det bevis på en vunnet kamp og et liv som går videre.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Serena Williams innrømmer at hun lenge slet med å akseptere kroppen sin i toppidrett.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Serena Williams innrømmer at hun lenge slet med å akseptere kroppen sin i toppidrett.

Serena Williams ser tilbake på sine første 15 år som profesjonell tennisspiller og deler åpenhjertig utfordringene hun møtte...

Dette bildet av Zendaya og Robert Pattinson som er «gifte» skaper oppstyr på nettet.

Dette bildet av Zendaya, med giftering, sittende på Robert Pattinsons fang, fikk folk til å tro at det...

De skremmende meldingene denne influenceren mottok midt i prøvelsene sine

Innholdsskaperen Lena Mahfouf, kjent under pseudonymet Lena Situations, har bygget opp en imponerende følgerskare: flere millioner mennesker følger...

Miss Finland fratatt tittelen, anklaget for rasisme

Miss Finland 2025-kronen, som skal symbolisere eleganse og åpenhet, har blitt et symbol på kontrovers. Sarah Dzafce, den...

«Unge kvinner vet ikke lenger hva ekte skjønnhet er»: Kate Winslet åpner seg

I en verden besatt av perfeksjon velger Kate Winslet oppriktighet. I et nylig intervju med Sunday Times uttalte...

Catherine Zeta-Jones får uventet støtte og blir kritisert for å «se for gammel ut».

Catherine Zeta-Jones, et filmikon, ble nylig mål for kvinnefiendtlig kritikk om utseendet sitt, men hun ble raskt overveldet...

© 2025 The Body Optimist