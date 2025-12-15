Dette bildet av Zendaya og Robert Pattinson som er «gifte» skaper oppstyr på nettet.

Dette bildet av Zendaya, med giftering, sittende på Robert Pattinsons fang, fikk folk til å tro at det var et ekte bryllup før bedraget ble avslørt. Bak denne angivelige foreningen lå det faktisk et markedsføringstriks for å promotere den kommende filmen deres.

En bryllupsannonse som skaper oppstyr på nettet

Det hele startet med en forlovelsesannonse i en stor amerikansk avis med et elegant par, og Zendayas ring var godt synlig. Teksten fulgte alle konvensjonene for en bryllupsannonse: familienavn, utdanning, yrker, bryllupsdato ... nok til å overbevise selv den mest vanlige leser. Skjermbilder sirkulerte raskt på X (tidligere Twitter), Instagram og TikTok, noe som utløste rykter og reaksjoner som varierte fra panikk til entusiasme blant fansen.

Et PR-stunt fra A24

Bak denne falske bryllupsinvitasjonen står studioet A24, som bruker den som en teaser for filmen «The Drama», med Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollene. Hoveddetaljen ligger i navnene: de som er nevnt er ikke skuespillernes navn, men navnene på karakterene deres, i likhet med bryllupsdatoen, som sammenfaller med filmens utgivelse. Ideen var ikke å lure publikum permanent, men å spille på grensen mellom virkelighet og fiksjon for å generere massiv blest.

Et smart spill med kjendiser og nettkultur

Stuntet var desto mer effektivt fordi det utnyttet den intense medieomtale av de to stjernenes privatliv, begge allerede involvert i andre forhold. Ved å utnytte vår refleks til å tro på «offisielle» kunngjøringer og vår tendens til å dele uten å bekrefte, forvandlet denne reklamekampanjen en enkel trykt side til et globalt meme. Dagen etter avslørte teaseren den sanne naturen til denne «foreningen», fullførte syklusen og bekreftet at det var en perfekt orkestrert filmlansering.

Kort sagt, ved bevisst å viske ut linjene mellom seriøs informasjon og fiksjon, har A24 laget en reklamekampanje som er like dristig som den er effektiv. Denne falske bryllupsannonsen tjener som en påminnelse om hvordan et velvalgt bilde kan utløse et globalt fenomen på bare noen få timer i sosiale mediers tidsalder. Mer enn et enkelt PR-stunt, stiller kampanjen spørsmål ved vårt forhold til kjendiser og faktasjekking, samtidig som den beviser at smart historiefortelling kan være nok til å plassere en film i sentrum av alles samtale selv før den er utgitt.