De skremmende meldingene denne influenceren mottok midt i prøvelsene sine

Naila T.
@lenamahfouf/Instagram

Innholdsskaperen Lena Mahfouf, kjent under pseudonymet Lena Situations, har bygget opp en imponerende følgerskare: flere millioner mennesker følger eventyrene, prosjektene og hennes medfølende perspektiv på hverdagslivet. Fra Hôtel Mahfouf til hennes bemerkelsesverdige opptredener på internasjonale arrangementer som Met Gala, legemliggjør hun moderne suksess. I et avslørende intervju med Clique TV avslører hun imidlertid en uhyggelig mørk side av berømmelsen sin.

Konstant årvåkenhet

Lena forklarer at hun må være ekstra forsiktig, ikke bare for seg selv, men også for sine kjære. Ytringsfriheten, selv om den er sentral i yrket hennes, kolliderer noen ganger med frykt. Etter visse standpunkter hun tar, spesielt politiske, øker spenningen kraftig. Foruroligende e-poster, skremmende anonyme samtaler, eksplisitte trusler: den virtuelle verden smitter farlig over i virkeligheten. Å høre en ukjent stemme slynge voldelige fornærmelser eller trusler mot familien hennes er langt fra trivielt og etterlater dype arr.

Situasjonen blir enda mer alvorlig når personlig informasjon lekkes. Telefonnumrene hennes, så vel som telefonnumrene til familiemedlemmer som bor i utlandet, ble brukt til å orkestrere målrettet trakassering. Resultatet: noen ganger undertrykt spontanitet, generelt avmålt tale, og denne bitre følelsen av å måtte beskytte seg selv hele tiden.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Clique (@cliquetv)

Digital ydmykelse som et våpen

Utover truslene fordømmer Lena en annen, enda mer snikende form for vold: bruken av pornografiske deepfakes. Disse forfalskede bildene, som sirkuleres på nettet, kombinerer ansiktet hennes med eksplisitte seksuelle kropper og situasjoner. Dette er et direkte angrep på hennes image, hennes integritet og hennes forhold til kroppen sin, som hun så ofte feirer på en positiv og uhemmet måte i innholdet sitt.

Disse praksisene har som mål å fornedre, stilne og redusere en kvinne til en nedverdigende karikatur. Lena understreker hvordan denne nettvolden er drevet av en giftig blanding av kvinnehat, sjalusi og anonymitet. Heldigvis finner hun støtte blant andre innholdsskapere som opplever de samme overgrepene. Sammen deler, lytter til og støtter de hverandre, og skaper et sårt tiltrengt rom for solidaritet.

Når suksess er forstyrrende

Lena Mahfouf, et symbol på ambisjon, hardt arbeid og autentisitet, inspirerer like mye beundring som hat. Å være den første franske YouTuberen som er invitert til Met Gala er ikke bare en personlig prestasjon; det er også et sterkt budskap sendt til en hel generasjon. Denne økte synligheten tiltrekker seg imidlertid noen ganger den verste oppførselen, og minner oss om at kvinnelig suksess fortsatt er vanskelig for noen (menn) å akseptere.

En bølge av støtte og et budskap som betyr noe

Offentliggjøringen av vitneforklaringen hennes utløste en massiv reaksjon på sosiale medier. Oppmuntrende meldinger, støtteerklæringer, oppfordringer til bedre regulering av deepfakes og en sterkere kamp mot nettmobbing strømmet inn. Ved å snakke åpenhjertig humaniserte Lena sin beryktethet og åpnet for en viktig debatt.

Til tross for hindringene fortsetter Lena Mahfouf (Lena Situations) å bevege seg fremover, skape, utvikle prosjektene sine og spre positiv energi. Hun erkjenner imidlertid at hun tilpasser sine offentlige uttalelser av sikkerhetsmessige årsaker. Historien hennes reiser et sentralt spørsmål: hvordan kan vi bedre beskytte de som setter seg ut, samtidig som vi taler for et mer respektfullt, omsorgsfullt og sunt digitalt rom for alle?

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer samfunnstrender som former kroppene våre, identitetene våre og forholdene våre til verden. Det som driver meg er å forstå hvordan normer utvikler seg og forvandles i livene våre, og hvordan diskurser om kjønn, mental helse og selvbilde gjennomsyrer hverdagen.
