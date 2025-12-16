Kristen Stewart, som har vært gift med en kvinne i åtte måneder, deler den verdifulle lærdommen hun har lært.

Åtte måneder etter at hun sa «ja» til partneren sin, manusforfatteren Dylan Meyer, åpner Kristen Stewart seg som aldri før om livet sitt som nygift. I et intervju med Esquire deler skuespillerinnen, som ble berømt i «Twilight»-sagaen, den mest verdifulle lærdommen hun har lært av ekteskapet sitt: kraften i kollektiv handling, eller som hun uttrykker det: «makt i antall» .

«Det er så fantastisk å ha familie.»

I april 2025 giftet Kristen Stewart og Dylan Meyer seg i en intim seremoni i Los Angeles. Siden den gang sier skuespillerinnen at hun fullt ut har oppdaget hva det vil si å tilhøre et lag, et «vi» i stedet for et «jeg ». «Det er så fint å ha en familie. Dylan kom inn i livet mitt, og jeg har forstått viktigheten av å velge menneskene du omgir deg med nøye», fortalte hun Esquire .

Kristen beskriver forholdet deres som «et par basert på komplementaritet» : hun, spontan og intuitiv; Dylan, med en besluttsom og klarsynt karakter. «Dylan tåler ikke å late som. Og jeg, selv om jeg gir inntrykk av å være tøff, er jeg faktisk en veldig snill person», forklarte skuespillerinnen, synlig i fred med denne foreningen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Dylan Meyer (@spillzdylz)

Finne styrke sammen

For Kristen Stewart har dette båndet styrket selvtilliten og tilnærmingen til livet: «Det er styrkende å være sammen med noen som minner deg på at livet ditt tilhører deg», sier hun. Denne følelsen av stabilitet ledsages av et daglig ritual: skuespillerinnen liker å lese høyt for kona si – og for deres to katter og hund – klassiske litterære verk, fra Jane Eyre til East of Eden. Et øyeblikk av intimitet som, ifølge henne, «helbreder sjelen». Kristen hevder likevel sitt behov for uavhengighet: hun setter av «en time eller to alene hver morgen, før Dylan står opp», for å bevare sin indre fred.

En ny fase av livet

Kristen Stewart og Dylan Meyer, som har vært sammen siden 2019, forlovet siden 2021 og nå gift, ser ut til å dele en fredfylt visjon om kjærlighet: oppriktig, nær og fri fra alle konvensjoner. Skuespillerinnen, som nå også er regissør (hennes første spillefilm, «The Chronology of Water», ble vist i Cannes), vurderer til og med å stifte familie med Dylan – en drøm hun betrodde Rolling Stone tilbake i 2024: «Jeg vet ikke ennå hvordan familien min vil se ut, men jeg vet at jeg vil få barn», uttalte hun med overbevisning.

Åtte måneder etter bryllupet sitt legemliggjør Kristen Stewart en tilfreds kvinne, godt forankret i virkeligheten. Langt fra bildet av den «opprørske tenåringen» som gjorde henne berømt, ser det nå ut til at hun ikke henter sin styrke fra ensomhet, men fra å dele. «Tallenes kraft», som hun selv uttrykker det, er ikke bare et slagord: det er hemmeligheten bak hennes likevekt – den til en kvinne som har funnet en ny drivkraft i kjærlighet, enkelhet og tillit.