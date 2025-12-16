Kritisert for sitt «for korte» skjørt, avslører denne tidligere Miss Universe-stjernen årsaken

Iris Mittenaere, tidligere Miss Universe, skapte kontrovers på en glamorøs fest i Venezia i midten av desember 2025: skjørtet hennes, som ble ansett som «for kort», utløste en bølge av hard kritikk på nettet. Med åpenhjertighet og selvironisk oppfatning forklarte hun i en Instagram-story den uheldige tekniske feilen som gjorde henne til et lett mål for forhastede kommentarer.

Kontrovers rundt et svart blondeantrekk

Iris Mittenaere, som var til stede for å feire utgivelsen av sesong 5 av serien «Emily in Paris», hadde på seg en svart kjole, kombinert med en strømpebukse med blondeeffekt og en kort, svart jakke, åpen foran, som avslørte et glimt av den blondekantede toppen. En slående opptreden på den røde løperen, fanget av magasinet Gala. Internettbrukere var raske til å bli fornærmet av den tilsynelatende lengden på skjørtet: «Du trenger ikke å vise så mye, det tar bort sjarmen», «En mer tildekket kropp ville vært mer elegant», eller til og med «Hadde hun ikke tid til å ta på seg rumpa?» Disse bemerkningene, som ble lagt ut under Galas virale video, gikk raskt viralt og overskygget den festlige atmosfæren under arrangementet i den romantiske byen.

Den ærlige forklaringen på ulykken

Iris Mittenaere svarte i en Instagram-story: «Skjørtet mitt satt fast, jeg vet ikke hvordan. Så du er tydeligvis irritert over lengden (det er noe du bryr deg mye om, haha), men beklager, det skulle ikke sette seg fast, ikke vær så hard.» Hun delte visuelle bevis fra andre vinkler og bilder der antrekket gikk tilbake til sin opprinnelige lengde, noe som demonstrerte et enkelt uhell under poseringen, som skjedde på verst tenkelig tidspunkt foran kameraene.

[tekst-ID="vedlegg_430017" juster="senterjuster" bredde="1240"] historie @irismittenaere / Instagram[/tekst]

En direkte reaksjon som avvæpner haterne

Denne avslappede og ærlige holdningen minner om hennes tidligere kontroverser, som Halloween-kostymet hennes, som ble hånet i oktober 2025 (sammenlignet med Grinchen eller Cetelem), hvor hun klarte å komme tilbake med eleganse. Utover anekdoten illustrerer denne episoden først og fremst, nok en gang, hvordan kvinner stadig blir gransket og dømt for kroppene sine og klærne sine.

Å kalle kjolen hennes «for kort» gjenspeiler et normativt og utdatert perspektiv: Iris Mittenaere bruker det hun vil og trenger ikke å rettferdiggjøre klesvalgene sine. I denne tiden med overfladiske vurderinger fremhever hennes positive reaksjon nytteløsheten i slik kritikk i møte med en karriere kronet med internasjonal suksess, fra Miss Frankrike til skjønnhetsambassadør.

Utover den flyktige kontroversen illustrerer denne episoden nok en gang hvor raskt sosiale medier kan dømme uten kontekst. Ved å velge humor og åpenhet fremfor konfrontasjon, minner Iris Mittenaere oss om at et «klesuhell» verken definerer en kvinne eller hennes eleganse.