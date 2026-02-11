Angelina Jolie gjorde en slående opptreden i Paris, iført en sølvkjole.

Etter å ha holdt en lav profil i flere måneder, gjorde Angelina Jolie et slående tilbakesyn i Paris på premieren av filmen «Couture», og markerte dermed hennes første opptreden på den røde løperen i 2026. Tro mot sin tidløse stilsans, trollbandt den amerikanske skuespillerinnen fotografer og fans i en overdådig sølvkjole fra Givenchy, designet av Sarah Burton.

En elegant retur

På den røde løperen i Paris valgte Angelina Jolie et minimalistisk og sofistikert utseende, forsterket av strålende sminke og en voluminøs frisyre – en virkelig klassisk, men effektiv utstråling. Med dette utseendet ser det ut til at skuespillerinnen gjenopptar kontakten med elegansen som skapte legenden hennes, noe som er langt fra de mer diskrete fremtoningene de siste årene.

En intens kreativ periode for skuespillerinnen

Selv om Angelina Jolie har vært et sjeldent syn på den røde løperen i det siste, har det ikke vært på grunn av mangel på arbeid. De siste månedene har hun tatt på seg flere filmprosjekter. I høst filmet hun for eksempel «Angstelige mennesker», en adapsjon av romanen av Fredrik Backman, og hun forbereder seg på å spille i thrilleren «Sunny», hvor hun spiller en mor som er villig til å gjøre hva som helst for å beskytte sønnene sine mot en narkobaron.

To andre filmer er også under utvikling: «Maude v. Maude», en actionfilm med Halle Berry i hovedrollen, og «The Initiative», en spionthriller regissert av Doug Liman («Mr. & Mrs. Smith»). Disse prosjektene markerer Angelinas etterlengtede tilbakekomst til sterke roller – en sjanger hun har mestret siden «Salt» og «Wanted».

Til syvende og sist ser det ut til at Angelina Jolie går 2026 i møte med en sjelden balanse: ynde på den røde løperen og styrke i karrierevalgene sine. Hennes nylige opptreden i Paris var ikke bare et «moteøyeblikk», men en stille uttalelse: til tross for personlige stormer er Angelina Jolie fortsatt et robust ikon, i stand til å skinne lyset sitt i en verden som ofte er mørkere enn blendende.