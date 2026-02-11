Search here...

«Hun overdriver»: Denne utøverens reaksjon etter OL-seieren er overraskende

Léa Michel
Den nederlandske skøyteløperen Jutta Leerdam, som ble kronet til olympisk mester på 1000 meter i Milano, overrasket alle – ikke bare med sin rungende seier, men spesielt med sin oppførsel etter løpet. Ofte stemplet som en «diva» for sin «luksuriøse livsstil» og nøye utformede offentlige image, ga utøveren et øyeblikk av følelser og sportsånd som fengslet sosiale medier.

En rekordseier og en uventet gest

Til publikums jubel krysset Jutta Leerdam målstreken på den historiske tiden 1:12.31, og knuste dermed kvinnenes olympiske rekord på 1000 meter. Knapt hadde hun fullført denne bragden før mesteren løp mot rivalen og landsmannen Femke Kok, som hadde kommet for å hente sølvmedaljen. Scenen, selv om den var vanlig for en seier, utløste likevel reaksjoner på sosiale medier: «Hun overdriver», «Hun må roe seg ned».

Kritikk av hennes "diva"-image

I flere måneder hadde Jutta Leerdam vært i sentrum for kontrovers. Valget av privatflyreise, spesielt for å komme seg til Milano-Cortina-lekene, og hennes påfallende fravær fra åpningsseremonien hadde drevet debatt i Nederland. Noen observatører, som den tidligere fotballspilleren Johan Derksen, la ikke fingrene i ørene: «Oppførselen hennes er som en diva, og nederlenderne begynner å bli lei av den», erklærte han kort tid før konkurransen.

Kritikken ble enda mer intens fordi Jutta Leerdam deler livet sitt med Jake Paul, en amerikansk influencer og bokser, ofte i tabloidenes søkelys. Bildet hennes sto i skarp kontrast til det mer diskrete bildet av lagkameratene.

En vending i image og en innvielse

10. februar 2026, under den milanesiske snøen, forvandlet Jutta Leerdam sitt image med en enkelt gest. Omfavnelsen hennes med Kok symboliserte en annen fasett av mesteren: en følsom, dedikert idrettsutøver, dypt hengiven til sin idrett. På tribunen så Jake Paul, i tårer, forlovedens historiske prestasjon.

På sosiale medier hyllet han det som «det største øyeblikket i [hans] liv», et bevis på hans urokkelige støtte etter måneder med kritikk. Denne gullmedaljen lar også Jutta Leerdam skrive historie: hun blir den første nederlandske kvinnen som vinner en gullmedalje i Milano-Cortina 2026, fire år etter sølvmedaljen i Beijing.

Kort sagt har Jutta Leerdam bevist at bak den sosiale medie-versjonen ligger en ekte idrettsutøver, drevet av lidenskap og kameratskap. Selv om noen fortsatt synes hun «overdriver», viser hennes spontane reaksjon at hun rett og slett vet hvordan man gjør det rette til rett tid – både på isen og i hjertet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
