Som 43-åring velger Anne Hathaway eleganse med en fjærkledde kjole.

Léa Michel
@annehathaway/Instagram

Anne Hathaway sparket nylig i gang New York Fashion Week 2026 med et fantastisk elegant utseende. Den amerikanske skuespillerinnen valgte en svart Ralph Lauren-kjole utsmykket med et hint av fjær, noe som forårsaket en del oppstyr på første rad under motevisningen.

En kjole med nøye gjennomtenkte detaljer

For å delta på Ralph Laurens høst/vinter 2026-visning valgte Anne Hathaway en gjennomsiktig svart kjole med høy hals og en skulpturell silhuett. Designet hadde en dyp rygg som strakte seg ned til falden, mens delikate lag med blonder skapte et kunstferdig kalkulert samspill av gjennomsiktigheter. Det lange tyllslepet og asymmetriske blondedetaljene ga en couture-dimensjon til antrekket. Anne Hathaway draperte også et vintage-inspirert sjokoladefjærskjerf over armene, en nikk til Hollywood-stilens gullalder.

Et utseende verdig Miranda Priestly

Anne Hathaway satt på første rad med store, svarte solbriller og så ut som om hun hadde kommet rett ut av rollen i «The Devil Wears Prada». Utseendet hennes kombinerte selvtillit og raffinement – en perfekt balanse. Frisyren hennes, en flagrende sideskill fra millennialtiden i det brune, ga henne et uanstrengt preg, mens pudderrosa sminke lyste opp huden hennes. Noen få gullsmykker – minimalistiske øredobber og armbånd rundt håndleddene – fullførte dette raffinerte utseendet.

En nikk til hennes tilbakekomst til motekino

Denne opptredenen kunne ikke vært mer betimelig: Anne Hathaway forbereder seg på utgivelsen av «The Devil Wears Prada 2», som er planlagt for mai. De første bildene fra settet hinter allerede til Andy Sachs' tilbakekomst, mer selvsikker og stilig enn noensinne. Noen ser det til og med som en form for «method dressing» – skuespillerinnen fordyper seg allerede i rollen som journalist og moteikon ved å ta i bruk kodene til New York haute couture.

Til syvende og sist skapte ikke Anne Hathaway bare furore under moteuken: hun gjorde et stiluttrykk. Skuespillerinnen legemliggjør en ny type eleganse – sofistikert, selvsikker og fri fra konvensjoner. Hun har aldri virket nærmere sitt alter ego på skjermen (The Devil Wears Prada): en sterk kvinne, bevisst på sin makt og helt avslappet i rampelyset.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
