Hvorfor skaper Dua Lipas bilde med potetgull så mye diskusjon i Frankrike?

Fabienne Ba.
Den britisk-albanske-kosovanske sangeren og låtskriveren Dua Lipa delte nylig et bilde på Instagram av handlekurven sin som inneholdt flere poser med chips fra det franske merket, noe som utløste overraskende oppstyr på sosiale medier og i franske medier. Dette enkle øyeblikksbildet ga det bretonske snacksmerket uventet eksponering.

Ett enkelt innlegg, én stor innvirkning

9. februar 2026 la Dua Lipa ut en serie bilder på Instagram-kontoen sin , inkludert et av en kurv fylt med potetgull av merket Brets i forskjellige smaker. Ingenting annet indikerte hvor bildet ble tatt eller i hvilken kontekst. For mange franske internettbrukere fanget denne detaljen umiddelbart oppmerksomheten deres: tilstedeværelsen av et lenge elsket lokalt produkt i hverdagen til en global kunstner ble oppfattet som et lekent og smigrende nikk til en fransk spesialitet.

En kollektiv og underholdt reaksjon

I Frankrike tok internettbrukere, mediehus og til og med merkevareledere arrangementet med humor og entusiasme, og fremhevet kontrasten mellom sangerens internasjonale berømmelse og enkelheten til en pose chips. Denne blandingen av det uvanlige og lokale anerkjennelsen bidro til å gjøre bildet til et bredt delt samtaleemne.

Et bretonsk merke i søkelyset

Brets, et selskap basert i Pontivy som har vært i drift i flere tiår, hadde absolutt ikke forventet så bred oppmerksomhet utover sine vanlige kanaler. Selskapets administrerende direktør forklarte at han var overrasket over reaksjonene, spesielt mottatt gjennom meldinger fra kunder og venner. For merkevaren er det en «stor oppsikt», selv om den konkrete effekten på salget fortsatt er vanskelig å måle. Brets la raskt ut bildet på nytt på egenhånd, og spilte humoristisk på denne uventede eksponeringen.

Til syvende og sist illustrerer denne situasjonen hvor viktig et enkelt bilde publisert av en kjendis med titalls millioner følgere på sosiale medier kan være for et merke, selv et lite eller lokalt et. I sosiale mediers tidsalder blir grensen mellom tradisjonell markedsføring og virale fenomener stadig mer uklar: et øyeblikksbilde av hverdagen kan sende et produkt inn i det globale søkelyset.

En tidligere internasjonal fotballspiller overrasker med en akrobatisk bragd i vannet

