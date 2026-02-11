Search here...

Meghan Markle omfavner den retro «Old Hollywood»-looken med en spektakulær kjole og kappe

Fabienne Ba.
Meghan Markle gjorde nylig en slående opptreden på et veldedighetsarrangement i Los Angeles, hvor hun overrasket alle med et spesielt sofistikert utseende. I motsetning til hennes vanlige minimalistiske stil valgte hun en retro-silhuett som minner om de store skuespillerinnene fra Hollywoods gullalder.

En sjelden opptreden på den røde løperen

Meghan Markle har holdt en lav profil etter at hun trakk seg tilbake fra kongelige plikter, og deltar sjelden på høyprofilerte arrangementer. 7. februar gikk hun imidlertid på den røde løperen under Fifteen Percent Pledge-gallaen, som ble holdt i Paramount Studios i Los Angeles, uten ektemannen, prins Harry. Hennes tilstedeværelse ble like mye rost som hennes valg av antrekk.

Et antrekk inspirert av klassisk kino.

For denne kvelden dedikert til mangfold, valgte den tidligere skuespillerinnen en lang elfenbensfarget kjole med en tettsittende overdel, noe som skapte en skulpturell silhuett. En svart kant fremhevet den hjerteformede halsutringningen og ga en raffinert kontrast. Over den hadde hun på seg en lang, svart kappe som hang elegant langs armene hennes og lot skuldrene være bare. Antrekket ble fullført med svarte sandaler, smykker i barokkstil og upåklagelig sminke. Resultatet? En teatralsk sjarm, inspirert av klassisk filmverden, uten å være overdrevet.

En stil som tolker Hollywood-konvensjoner på nytt

Meghan Markles stil hyller en tid da ikoniske skikkelser som Marilyn Monroe og Audrey Hepburn definerte en slående estetikk: lange kjoler, strukturerte stoffer og dristige accessories. Denne trenden, som jevnlig dukker opp på den røde løperen, har funnet et mer moderne uttrykk her. Ved å velge rene linjer og en kontrast i svart og elfenben, fremkaller hertuginnen vellykket denne gullalderen samtidig som hun forblir tro mot sin smak for diskret eleganse og nøye utvalgte antrekk.

Til syvende og sist markerer dette klesvalget et vendepunkt i Meghan Markles offentlige opptredener, som ofte har vært preget av diskresjon. Her hevder hun sin rolle som en offentlig person ved å velge et antrekk som skiller seg ut, ikke overdrevent, men bevisst. Et sterkt budskap om stilens kraft: kraften til å fortelle en historie, til å fange oppmerksomhet, samtidig som man mestrer kodene. En tilbakevending til teatralsk raffinement, 2026-stil.

