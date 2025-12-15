Miss Finland fratatt tittelen, anklaget for rasisme

Miss Finland 2025-kronen, som skal symbolisere eleganse og åpenhet, har blitt et symbol på kontrovers. Sarah Dzafce, den nylig kronede vinneren, ble nylig fratatt tittelen sin etter at et bilde som ble ansett som rasistisk mot asiater ble sirkulert på nettet. Selv om hun ba om unnskyldning til Kina og det asiatiske samfunnet, fortsetter saken å ryste den finske opinionen og når til og med hjertet av den politiske verden.

Én gest og ett bilde for mye.

Sent i november sirkulerte et bilde på sosiale medier som viste Sarah Dzafce som gjorde gesten med «skrå øyne», ledsaget av en tekst på finsk som oversettes til «å spise med en kinesisk person». Den unge kvinnen ble raskt anklaget for rasistisk oppførsel og forklarte at bildet opprinnelig hadde blitt lagt ut av en venn i en privat gruppe, og at hun led av migrene på den tiden. Sarah Dzafce insisterte på at hun ikke hadde valgt teksten til bildet.

Til tross for disse forklaringene vokste kontroversen. På Instagram fordømte brukere det som «en hul unnskyldning» og «mangel på oppriktighet». Mange krevde at hun skulle gi avkall på kronen, og argumenterte for at «denne gesten svertet Finlands image» i en global kontekst der følsomheten for rasediskriminering er stadig mer skjerpet.

🇫🇮 Miss Finland med opprinnelse i Kosovo ble fratatt tittelen sin etter at hun ble sett på som en rasistisk gest mot asiater. Bildet ble lagt ut med teksten: «Når du må spise ute med en kineser.» pic.twitter.com/FQVzr1oqhM — kos_data (@kos_data) 12. desember 2025

Utilstrekkelige unnskyldninger til å dempe kontroversen

Stilt overfor offentlig press annonserte Miss Finland-konkurransen 11. desember 2025 den offisielle tilbaketrekkingen av Sarah Dzafces tittel. Organisasjonen uttalte i en pressemelding at den «ikke tolererer noen diskriminerende oppførsel» og beklaget «til alle som ble rammet av hendelsen». På en pressekonferanse beklaget Sarah Dzafce på tre språk – finsk, engelsk og kinesisk – og sa: «Beklager, Kina.» Arrangørene av konkurransen tildelte tittelen til Tara Lehtonen, den første som kom på andreplass. Til tross for denne symbolske avgjørelsen fortsatte kontroversen uforminsket.

Politikere gir næring til kontroversen

Affæren tok til og med en politisk vending da flere medlemmer av det nasjonalistiske Finnspartiet (Perussuomalaiset) – Juho Eerola, Kaisa Garedew og parlamentsmedlem Sebastian Tynkkynen – la ut bilder av seg selv der de gjorde den samme kontroversielle gesten. Denne provokasjonen utløste harme. Utdanningsminister Anders Adlercreutz kalte oppførselen deres «uansvarlig, barnslig og dum», og la til at «denne gesten åpenbart fornærmer folk».

Kritikk kom også fra statsminister Petteri Orpos parti, der parlamentsmedlem Pia Kauma uttalte at «raske tiltak er nødvendige for å forhindre enhver normalisering av rasisme innen institusjoner.» Et møte mellom partiene er planlagt for å diskutere saken.

Kort sagt, det som var ment å forbli en individuell hendelse har utviklet seg til en PR-krise for Finland, noe som har utløst en dyp debatt om offentlig ansvar og toleranse. Sarah Dzafce-affæren går utover skjønnhetskonkurranser; den reiser samfunnsspørsmål om grensen mellom klønetehet og rasisme, og om hvordan offentlige personer og folkevalgte bør utvise respekt i en globalisert verden.