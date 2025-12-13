Search here...

Catherine Zeta-Jones får uventet støtte og blir kritisert for å «se for gammel ut».

Léa Michel
@gold_derby/TikTok

Catherine Zeta-Jones, et filmikon, ble nylig mål for kvinnefiendtlig kritikk om utseendet sitt, men hun ble raskt overveldet av en massiv strøm av støtte fra kvinner. Den britiske skuespillerinnen og sangeren deltok på et Netflix-arrangement for serien «Wednesday», hvor aldersskammende kommentarer brøt ut på sosiale medier.

Urettferdig kritikk på den røde løperen

På et nylig Netflix-arrangement i Los Angeles diskuterte Catherine Zeta-Jones rollen sin som Morticia Addams i sesong 2 av «Wednesday». En TikTok-video av intervjuet ble kapret av sårende kommentarer om alderen og utseendet hennes. Trollene vurderte henne som «for gammel» og ignorerte talentet og prestasjonene hennes fullstendig.

@gold_derby Catherine Zeta-Jones elsket å lære mer om Morticia i sesong 2 av #Wednesday . #catherinezetajones #morticiaaddams #wednesdayaddams #wednesdaynetflix #theaddamsfamily #intervju #tv #priser ♬ original lyd - Gold Derby

En bølge av kvinnelig solidaritet

Stilt overfor denne bølgen av hat mobiliserte mange kvinner seg på nettet. Kommentarene som fulgte var spesielt varme: «Dette må stoppe, kvinner har ingen utløpsdato», «Hun er nydelig, jeg elsker det naturlige utseendet hennes», eller til og med «Det er på grunn av gale mennesker som dette at kvinner er redde for å bli gamle, selv om hun er fantastisk.» Denne utbruddet demonstrerer en kollektiv frustrasjon over hverdagslig sexisme på sosiale medier.

Kjønnsbasert press setter fortsatt kvinner i den offentlige sfæren

Denne siste hendelsen tjener som en sterk påminnelse om det uforholdsmessige presset kvinner står overfor i det offentlige rom for å tilpasse seg. Mens menn ofte eldes med grasiøsitet, blir kvinner rutinemessig dømt, gransket og nedvurdert for de naturlige aldringstegnene. Catherine Zeta-Jones er bare ett eksempel blant mange: bak enhver kritikk av rynker eller grått hår ligger en hel kultur av påtvunget ungdommelighet som vedvarer og viderefører dypt inngrodde sexistiske normer.

Kort sagt illustrerer Catherine Zeta-Jones-saken en vedvarende plage: aldersskamningen av berømte kvinner. Den massive støtten hun fikk beviser imidlertid at holdninger er i endring, og forvandler et angrep til en symbolsk seier for kvinners myndiggjøring. Når vil disse tilbakevirkende dommene ta slutt?

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Hvem er Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike fra Tahiti?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hvem er Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike fra Tahiti?

Hinaupoko Devèze skriver et nytt kapittel i Miss Frankrikes historie, og representerer stolt Tahiti, den største øya i...

«Det gjør meg ukomfortabel»: Et ikon fra 2000-tallet åpner seg om en scene hun savner

Jessica Alba ser tilbake på fortiden sin som et glamourikon på 2000-tallet med et kritisk blikk, spesielt med...

48 år gammel setter Shakira scenen i fyr og flamme i en skulpturell kjole

Shakira skapte nylig furore med et spektakulært utseende som satte både scenen og sosiale medier i fyr og...

Den fengslende skjønnheten i ansiktet til denne sørafrikanske modellen

Den sørafrikanske modellen Candice Swanepoel har nok en gang fengslet sosiale medier med en nærbildevideo på Instagram av...

Christina Aguileras datter innrømmer at hun foretrekker moren sin uten sminke av denne helt spesifikke grunnen.

Christina Aguilera, kjent for sitt glamorøse utseende og dristige sminke, overrasket alle ved å avsløre at hennes 10...

I undertøy feirer Lily Allen kroppen sin som 40-åring og knuser stereotypier.

Med noen få glamorøse bilder og en tøff holdning forvandler Lily Allen denne tiårsovergangen til en frihetserklæring. Og...

© 2025 The Body Optimist