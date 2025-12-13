Catherine Zeta-Jones får uventet støtte og blir kritisert for å «se for gammel ut».

Catherine Zeta-Jones, et filmikon, ble nylig mål for kvinnefiendtlig kritikk om utseendet sitt, men hun ble raskt overveldet av en massiv strøm av støtte fra kvinner. Den britiske skuespillerinnen og sangeren deltok på et Netflix-arrangement for serien «Wednesday», hvor aldersskammende kommentarer brøt ut på sosiale medier.

Urettferdig kritikk på den røde løperen

På et nylig Netflix-arrangement i Los Angeles diskuterte Catherine Zeta-Jones rollen sin som Morticia Addams i sesong 2 av «Wednesday». En TikTok-video av intervjuet ble kapret av sårende kommentarer om alderen og utseendet hennes. Trollene vurderte henne som «for gammel» og ignorerte talentet og prestasjonene hennes fullstendig.

En bølge av kvinnelig solidaritet

Stilt overfor denne bølgen av hat mobiliserte mange kvinner seg på nettet. Kommentarene som fulgte var spesielt varme: «Dette må stoppe, kvinner har ingen utløpsdato», «Hun er nydelig, jeg elsker det naturlige utseendet hennes», eller til og med «Det er på grunn av gale mennesker som dette at kvinner er redde for å bli gamle, selv om hun er fantastisk.» Denne utbruddet demonstrerer en kollektiv frustrasjon over hverdagslig sexisme på sosiale medier.

Kjønnsbasert press setter fortsatt kvinner i den offentlige sfæren

Denne siste hendelsen tjener som en sterk påminnelse om det uforholdsmessige presset kvinner står overfor i det offentlige rom for å tilpasse seg. Mens menn ofte eldes med grasiøsitet, blir kvinner rutinemessig dømt, gransket og nedvurdert for de naturlige aldringstegnene. Catherine Zeta-Jones er bare ett eksempel blant mange: bak enhver kritikk av rynker eller grått hår ligger en hel kultur av påtvunget ungdommelighet som vedvarer og viderefører dypt inngrodde sexistiske normer.

Kort sagt illustrerer Catherine Zeta-Jones-saken en vedvarende plage: aldersskamningen av berømte kvinner. Den massive støtten hun fikk beviser imidlertid at holdninger er i endring, og forvandler et angrep til en symbolsk seier for kvinners myndiggjøring. Når vil disse tilbakevirkende dommene ta slutt?