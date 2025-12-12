Search here...

Hvem er Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike fra Tahiti?

Fabienne Ba.
Hinaupoko Devèze skriver et nytt kapittel i Miss Frankrikes historie, og representerer stolt Tahiti, den største øya i Fransk Polynesia. Som 23-åring fengsler hun med en blanding av besluttsomhet og et sterkt engasjement for mental helse.

En frøken Frankrike fra Papeete

Hinaupoko Devèze ble født i Papeete tidlig på 2000-tallet og vokste opp mellom Fransk Polynesia, Ny-Caledonia og Sør-Frankrike, før hun returnerte for å bosette seg på Tahiti som voksen. Hun ble først valgt til Miss Tahiti 2025, og vant deretter Miss Frankrike 2026-kronen tidlig i desember 2025, og ble dermed den 96. Miss Frankrike og den sjette Miss Tahiti som vant denne tittelen.

En karriere preget av kulturell blanding og studier

Hinaupoko Devèze, som er født av en far fra det franske fastlandet og en mor fra Marquesasøyene, hevder å ha en sterk tilknytning til polynesisk kultur, spesielt marquesansk kultur, gjennom dans og språk. Etter å ha begynt på jusstudier, byttet hun til psykologi, tok en grad innen feltet, samtidig som hun jobbet innen turisme, som administrativ assistent og som modell.

Psykisk helse som årsak til hjerteproblemer

Hinaupoko Devèze opplevde utbrenthet under jusstudiene, en prøvelse som påvirket aktivismen hennes dypt. Etter å ha blitt Miss Frankrike, valgte hun naturlig nok å gjøre mental helse til sin hovedsak, overbevist om at det er et universelt problem som påvirker alle aldre og bakgrunner. Hun håper å bruke plattformen sin «til å oppmuntre folk til å si ifra, motta støtte og bli respektert for de som lider psykisk».

En ambassadør for verdier og mangfold

Under valget la Hinaupoko Devèze vekt på sin forpliktelse til verdiene «frihet, likhet, brorskap», som hun la til den essensielle forståelsen av respekt. Gjennom sin blandede arv, sin familiehistorie og sitt liv i flere franske territorier, symboliserer Hinaupoko Devèze et pluralistisk Frankrike, både insulært og kontinentalt, stolt av sine røtter og åpent for verden.

Kort sagt, Hinaupoko Devèze er ikke bare en Miss Frankrike med ubestridelig sjarm og eleganse: hun formidler også et budskap om mangfold, motstandskraft og sosialt engasjement. Fra Tahiti til det franske fastlandet gjenspeiler reisen hennes den kulturelle blandingen og rikdommen i landet vårt, samtidig som hun fremhever universelle årsaker som mental helse.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
«Det gjør meg ukomfortabel»: Et ikon fra 2000-tallet åpner seg om en scene hun savner

