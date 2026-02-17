Search here...

I en blondekjole bekrefter Sofía Vergara sin signaturstil

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Den colombiansk-amerikanske skuespillerinnen, modellen, produsenten og TV-programlederen Sofía Vergara feiret Valentinsdagen i en svart blondekjole, tro mot hennes signaturstil. Denne dype korsettkjolen bekrefter hennes forkjærlighet for åpent blondeutseende, som hun regelmessig bruker på arrangementer og utflukter.

Et dristig antrekk til Valentinsdagen

For anledningen valgte «Modern Family»-skuespillerinnen en svart blondekjole, utsmykket med et delikat utskåret korsett som fremhevet figuren hennes. En asymmetrisk, ugjennomsiktig drapering slynget seg rundt hoftene, noe som ga et snev av raffinement til helhetsinntrykket. Hun fullførte antrekket med gjennomsiktige strømper og valgte et elegant hår i en ny melkesjokoladefarge, som komplementerte hennes strålende hudfarge. Skuespillerinnen delte disse bildene på Instagram, der hun fanget øyeblikket under en hyggelig kveld med venner.

Hennes kjærlighet til korsettblonder

Dette valget er en del av en veletablert tradisjon. Sofía Vergara har gjort en rekke opptredener i blondekorsetter, og har tolket denne klassikeren på nytt med gjennomgående frekkhet: gjennomsiktig svart på en nylig utflukt, blendende hvitt på Monaco Grand Prix, sjokoladebrunt sammen med jeans, eller til og med stroppeløst svart med et plissert skjørt. Hun har til og med eksperimentert med en lateksversjon tidligere. Med denne Valentinsdagskjolen løfter hun ganske enkelt dette tilbakevendende materialet til et nytt nivå av raffinement, og blander uanstrengt sensualitet og eleganse.

En gjennomgående personlig stil

Gjennom sine klesvalg etablerer Sofía Vergara en umiddelbart gjenkjennelig estetikk, og kombinerer blonder og korsetter på en dyktig måte for å skape silhuetter som er både strukturerte og sensuelle. Denne nylige publikasjonen fremhever hennes særegne moteidentitet, basert på delikate, åpne plagg båret med selvtillit og eleganse til festlige anledninger.

Iført en blondekjole til Valentinsdagen bekrefter Sofía Vergara sin forpliktelse til den gjennomsiktige korsettstilen som har definert henne i årevis. Langt fra å være en overraskelse, demonstrerer dette antrekket en kleskonsistens som blander personlig tradisjon med spesielle anledninger.

