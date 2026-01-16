Search here...

«For feit, for ung»: Drew Barrymore snakker ut om kroppskritikk som 50-åring.

Léa Michel
@drewbarrymore/Instagram

Drew Barrymore, som ble internasjonalt kjent i en alder av 7 år i filmen E.T. the Extra-Terrestrial, vokste opp i rampelyset – men også under konstant gransking. Som gjest på sitt eget talkshow, The Drew Barrymore Show , delte skuespillerinnen følelsesladet hvor tidlig dommene over utseendet hennes begynte.

Fire tiår med kamp for å elske hverandre

Bare 10 år gammel ble hun allerede kalt «for tykk», «ikke blond nok» eller «for ung». Disse bemerkningene, som kom fra voksne i filmbransjen, påvirket henne dypt. Drew Barrymore så på et bilde av seg selv som barn og betrodde seg at hun husket en følelse av forvirring og tristhet: «Jeg visste ikke lenger hva jeg skulle være for andre mennesker.»

I dag, med utgangspunkt i sin personlige og profesjonelle reise, sier Drew Barrymore at det tok henne fire tiår å frigjøre seg fra dette presset. Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, forfatteren, regissøren, TV-programlederen og forretningskvinnen snakker om en «indre kamp» som utkjempes daglig for å endelig tro at hun fortjener lykke. Hun minner oss om at denne veien ikke er lineær: tvil kan dukke opp igjen i alle aldre, men det viktigste, ifølge henne, er å lære å «redde seg selv». Drew Barrymore understreker et sterkt budskap om emosjonell autonomi: hver person kan sette sine egne grenser i møte med kritikk og nekte å la andre «tære på gleden deres».

Et håpets budskap for de yngste

Skuespillerinnen snakker direkte til unge mennesker som står overfor lignende press, og ønsker å være en kilde til trøst. «Du er ikke alene», insisterer hun. Drew Barrymore oppfordrer dem til å slutte å prøve å gjøre alle til lags, og i stedet finne en form for frihet ved å lære å elske seg selv som de er. Hun avslutter med et håpefullt budskap: «Det er alltid mulig å gjenoppbygge.» Selv når man er ødelagt, kan man leges, og når man er leget, kan man hjelpe andre til å gjøre det samme. For Drew Barrymore er denne sirkelen av vennlighet en viktig form for emosjonell helse.

Ved å gjenoppleve sin smertefulle fortid, tilbyr Drew Barrymore et vitnesbyrd som er både intimt og universelt: skjønnhetsstandardene som pålegges fra ung alder kan etterlate varige sår, men motstandskraft og selvmedfølelse lar dem gro. Budskapet hennes taler til alle generasjoner: «sann skjønnhet» ligger i selvaksept, fri fra andres blikk.

Denne frøken fengsler med blondeantrekket sitt på den røde løperen

