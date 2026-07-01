«Uanstrengt klasse»: Bella Hadid viser frem et avslappet utseende

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Den amerikanske modellen Bella Hadid delte en serie hverdagsbilder på Instagram, der de viste frem uanstrengt stil. Denne demonstrasjonen av «uanstrengt klasse» fengslet følgerne hennes, som spesielt roste det gyllenblonde håret hennes.

En avslappet og uanstrengt garderobe

Gjennom hele denne karusellen viser Bella Hadid frem flere antrekk med et naturlig og minimalistisk preg. Vi ser henne noen ganger i en hvit t-skjorte og lyse bukser i en speilselfie, noen ganger i en myk og romantisk hvit kjole med rysjer, og noen ganger i en hvit tanktopp kombinert med lavsittende, utsvingte jeans, badet i lys. Dette er alle enkle og tidløse plagg som understreker diskré eleganse. Denne tilnærmingen illustrerer perfekt kunsten å kle seg avslappet.

Blond, en farge alle er enige om.

Grunnen til at disse bildene var så populære, skyldes også én detalj som ikke gikk ubemerket hen: det blonde håret hennes. Bella Hadid, som vanligvis har lange, mørke lokker, ser fantastisk ut her i en solrikere farge som lysner opp den solbrune huden hennes. I kommentarfeltet roste mange av følgerne hennes valget hennes, og noen sa at de «elsker denne fargen på henne». Det ser ut til å være en universelt anerkjent hårtransformasjon.

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Kunsten bak «fritidsmodellen»

Disse bildene bekrefter Bella Hadids talent for «modell utenom jobb»-stilen – den avslappede stilen modellene har på seg utenfor catwalken. Langt fra de sofistikerte antrekkene på den røde løperen, stoler stjernen på velvalgte basisplagg, naturlig skjønnhet og en avslappet holdning. Denne undervurderte elegansen krever paradoksalt nok en ekte stilfølelse og inspirerer tydelig hennes millioner av følgere.

Med denne avslappede karusellen og den solkyssede hårfargen beviser Bella Hadid at eleganse og enkelhet ofte går hånd i hånd. Mellom velvalgte basisplagg og strålende skjønnhet leverer hun et uanstrengt utseende som nok en gang bekrefter hennes ikoniske status. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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