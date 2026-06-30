Penélope Cruz gir etter for «helgeboben», den elegante hårtrenden for øyeblikket.

Den spanske skuespillerinnen Penélope Cruz har tatt i bruk den nyeste hårtrenden: «weekend-bob». En elegant, men likevel avslappet klipp, skapt av hennes favorittfrisør.

En ny hårklipp for promoteringen av filmen «The Invite»

Mens hun promoterte sin nye film «The Invite», regissert av den irsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Olivia Wilde, benyttet Penélope Cruz seg av en pressedag i Los Angeles til å presentere en ny frisyre. Hun valgte en subtil, men unektelig trendy endring. Penélope Cruz' «weekend-bob» faller perfekt mellom haken og skuldrene. Denne lengden gir flere stilistiske fordeler: den rammer inn ansiktet, fremhever holdningen hennes og gjør det enkelt å style den som passer til ulike anledninger.

Denne tilnærmingen er i tråd med strategien hun har dyrket siden starten: å subtilt utvikle imaget sitt gjennom et svært sammenhengende stilspråk. En diskret transformasjon, men en som umiddelbart legges merke til av mote- og skjønnhetsentusiaster.

"Noe som får deg til å føle deg fri"

Penélope Cruz' nye hårklipp har et spesielt stemningsfullt navn: «helgebob». Dette begrepet, skapt av skuespillerinnens frisør Dimitris Giannetos, refererer til et klipp som faller i nakken, et sted mellom en klassisk bob og en lengre lob. Denne mellomlengden, midt mellom en kort bob og en lang bob, legemliggjør perfekt trenden med «friere og mindre strukturerte» hårklipp.

I et Instagram-innlegg dedikert til denne transformasjonen delte Dimitris Giannetos filosofien bak den nye frisyren. «Jeg ville skape noe friskt og bekymringsløst for Penélope», skrev han. Han utdypet deretter: «Jeg beholder luksusen av et hake-til-skulder-snitt, men legger til tekstur, bare energien du har på en helg! Noe som får deg til å føle deg fri!»

En bronsert sminke for å fullføre antrekket

For å vise frem den nye hårklippen sin, valgte Penélope Cruz en bevisst varm sminke. Skjønnhetslooken hennes besto av en strålende, bronsefarget hudfarge, komplementert av et røykfylt øye i spesielt varme brune nyanser. Svart blyant-eyeliner definerte øynene hennes, som ble forlenget av lange, voluminøse vipper. Kinnene hennes var fremhevet med en rosenrød blush, mens leppene hennes var fremhevet med en matt mauve-leppestift.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

En hårtrend som er på moten

Utover Penélope Cruz' individuelle tilfelle, er «helgebob» en del av en bredere hårtrend som vil bli sett gjennom hele sommeren 2026. Etter flere sesonger dominert av svært lange og strukturerte klipp, går hårmoten gradvis tilbake til mellomlange lengder og «friere» teksturer. «Lazy bob», «strandhår» og «tousled bob»: alle disse begrepene refererer til den samme søken etter «kontrollert spontanitet».

Med sin «helg-bob» tar Penélope Cruz i bruk en av sommerens mest trendy hårklipp. Hun bekrefter sin evne til å gjenoppfinne seg selv med subtilitet: en demonstrasjon av at «ekte» hårtrender ikke er de som pålegger en rigid stil, men de som åpner opp for et nytt rike av frihet.