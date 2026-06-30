Penélope Cruz gir etter for «helgeboben», den elegante hårtrenden for øyeblikket.

Fabienne Ba.
@dimitrishair / Instagram

Den spanske skuespillerinnen Penélope Cruz har tatt i bruk den nyeste hårtrenden: «weekend-bob». En elegant, men likevel avslappet klipp, skapt av hennes favorittfrisør.

En ny hårklipp for promoteringen av filmen «The Invite»

Mens hun promoterte sin nye film «The Invite», regissert av den irsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Olivia Wilde, benyttet Penélope Cruz seg av en pressedag i Los Angeles til å presentere en ny frisyre. Hun valgte en subtil, men unektelig trendy endring. Penélope Cruz' «weekend-bob» faller perfekt mellom haken og skuldrene. Denne lengden gir flere stilistiske fordeler: den rammer inn ansiktet, fremhever holdningen hennes og gjør det enkelt å style den som passer til ulike anledninger.

Denne tilnærmingen er i tråd med strategien hun har dyrket siden starten: å subtilt utvikle imaget sitt gjennom et svært sammenhengende stilspråk. En diskret transformasjon, men en som umiddelbart legges merke til av mote- og skjønnhetsentusiaster.

"Noe som får deg til å føle deg fri"

Penélope Cruz' nye hårklipp har et spesielt stemningsfullt navn: «helgebob». Dette begrepet, skapt av skuespillerinnens frisør Dimitris Giannetos, refererer til et klipp som faller i nakken, et sted mellom en klassisk bob og en lengre lob. Denne mellomlengden, midt mellom en kort bob og en lang bob, legemliggjør perfekt trenden med «friere og mindre strukturerte» hårklipp.

I et Instagram-innlegg dedikert til denne transformasjonen delte Dimitris Giannetos filosofien bak den nye frisyren. «Jeg ville skape noe friskt og bekymringsløst for Penélope», skrev han. Han utdypet deretter: «Jeg beholder luksusen av et hake-til-skulder-snitt, men legger til tekstur, bare energien du har på en helg! Noe som får deg til å føle deg fri!»

En bronsert sminke for å fullføre antrekket

For å vise frem den nye hårklippen sin, valgte Penélope Cruz en bevisst varm sminke. Skjønnhetslooken hennes besto av en strålende, bronsefarget hudfarge, komplementert av et røykfylt øye i spesielt varme brune nyanser. Svart blyant-eyeliner definerte øynene hennes, som ble forlenget av lange, voluminøse vipper. Kinnene hennes var fremhevet med en rosenrød blush, mens leppene hennes var fremhevet med en matt mauve-leppestift.

En hårtrend som er på moten

Utover Penélope Cruz' individuelle tilfelle, er «helgebob» en del av en bredere hårtrend som vil bli sett gjennom hele sommeren 2026. Etter flere sesonger dominert av svært lange og strukturerte klipp, går hårmoten gradvis tilbake til mellomlange lengder og «friere» teksturer. «Lazy bob», «strandhår» og «tousled bob»: alle disse begrepene refererer til den samme søken etter «kontrollert spontanitet».

Med sin «helg-bob» tar Penélope Cruz i bruk en av sommerens mest trendy hårklipp. Hun bekrefter sin evne til å gjenoppfinne seg selv med subtilitet: en demonstrasjon av at «ekte» hårtrender ikke er de som pålegger en rigid stil, men de som åpner opp for et nytt rike av frihet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Camila Mendes feirer bursdagen sin med et sommerlig antrekk, 32 år gammel.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Camila Mendes feirer bursdagen sin med et sommerlig antrekk, 32 år gammel.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Camila Mendes feiret bursdagen sin i solskinnet. For å markere 32-årsdagen sin delte...

Hannah Waddingham, 51, skapte furore i en fløyelskjole under en sjelden offentlig opptreden

Den britiske skuespillerinnen og sangeren Hannah Waddingham skapte nylig furore i London i en fløyelskjole, akkompagnert av sin...

På Wimbledon skapte tennisspilleren Naomi Osaka furore med et spektakulært antrekk

Den japanske tennisspilleren Naomi Osaka skapte furore da hun kom på banen, kledd i et hvitt kimono-inspirert antrekk....

Dua Lipa deler de beste øyeblikkene fra bryllupsreisen sin i Italia

Den britiske sangeren og låtskriveren Dua Lipa nyter livet sitt med nygifte i stor grad. Bare noen få...

Doja Cat, i korsett, vekker oppsikt med sitt nyeste antrekk.

Den amerikanske rapperen Doja Cat delte et nytt innlegg på sosiale medier, i et lavendelfarget utseende med et...

Sanger Tate McRae, kledd i strandantrekk, omfavner sesongens trendy trykk.

Den kanadiske sangeren og låtskriveren Tate McRae delte et solrikt bilde på Instagram, tatt ved vannet, i et...