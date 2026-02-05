De hevder å være siamesiske tvillinger, men suksessen deres er forvirrende.

Med over 280 000 følgere på rekordtid, tiltrekker «partner»-influencerne Valeria og Camila seg like mye sympati som mistenksomhet. Er kontoen deres et nytt ansikt innen kunstig intelligens?

En estetikk som er «for perfekt» til å være sann?

Navnene deres er Valeria og Camila, de kaller seg siamesiske tvillinger, har «to hoder, men én vibrasjon» og kan skryte av over 290 000 følgere på Instagram. Mote, sminke, lekne poseringer: deres visuelle verden er omhyggelig utformet for å fengsle. Og det fungerer. Bortsett fra at når berømmelsen deres eksploderer, oppstår spørsmål: er disse tvillingene menneskelige eller et nytt produkt av kunstig intelligens?

Biografien deres er konsis, men spennende: de er født i Florida og 25 år gamle, og hevder å ha sammenvokste ryggrader og avviser enhver idé om kirurgisk separasjon. I Instagram-historiene sine svarer de til og med på nysgjerrige spørsmål: «Ja, vi snakker, vi beveger oss, vi er åpenbart ikke AI.» Denne forsikringen overbeviser imidlertid ikke alle. Internettbrukere la raskt merke til avvik: faste blikk, merkelig symmetri, ekstremt glatt hud, venner som har en uhyggelig likhet med dem ... Alle disse ledetrådene har fått noen til å mistenke en rent digital kreasjon.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Valeria og Camila (@itsvaleriaandcamila)

Tvilen ble bekreftet av Andrew Hulbert, en ingeniør som spesialiserer seg på AI-ledetekster, i et intervju med Daily Mail . Ifølge ham er tvillingene faktisk kreasjoner generert av kunstig intelligens. «Det er en narrativ strategi designet for å generere maksimalt engasjement. Alt er perfekt, helt ned til fraværet av ufullkommenhet», forklarer han. Bildene er for skarpe, for rene. Og øynene deres? «Det er ofte der AI svikter. Blikket mangler dybde, spontanitet.»

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Valeria og Camila (@itsvaleriaandcamila)

En bekymringsfull trend

Denne beretningen er ikke et isolert tilfelle. AI-genererte influencere er i sterk vekst, alt fra falske modeller og virtuelle sangere til fiktive par. Noen er åpne om sine kunstige identiteter. Andre, som Valeria og Camila, opprettholder tvetydigheten. Denne strategien er splittende: mellom fascinasjon for realisme og uro i møte med manipulasjon.

Kommentarene på innleggene deres er blandede. Noen undrer seg: «Utrolig», «Storslått». Andre reagerer: «Hvorfor snakker ingen om at de er falske?» «Det er skummelt hva AI kan gjøre.» Disse digitale figurene utfordrer vårt forhold til bilde, til kropp, til autentisitet. De reiser også spørsmålet om representasjon: hva betyr det å idealisere mennesker som ikke eksisterer?

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Valeria og Camila (@itsvaleriaandcamila)

Til syvende og sist legemliggjør Valeria og Camila-fenomenet en tid der linjene mellom sannhet og fiksjon er uklare – med vilje. Deres (fiktive) historie om siamesiske tvillinger treffer en streng: historien om individualitet, motstandskraft og inkludering. Bortsett fra at det tilsynelatende bare er en oppdiktet fortelling. Og likevel fortsetter de å generere blest på Instagram. Et bevis på at i oppmerksomhetsøkonomien er illusjon noen ganger verdt mer enn autentisitet.