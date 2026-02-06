«Hver gang glemmer jeg hvor vakker hun er»: Zendaya hyllet for sin «naturlige skjønnhet»

De første bildene fra filmen «The Drama» utløste en strøm av beundrende kommentarer. I sentrum av oppmerksomheten: Zendaya, strålende, hvis naturlige skjønnhet fortsetter å fengsle.

En eleganse som overgår skjermen

Zendaya beviser nok en gang at karismaen hennes fungerer selv uten sminke. De første offisielle bildene fra filmen «The Drama», som er ventet i april 2026, ble avduket på sosiale medier og utløste umiddelbart reaksjoner på nettet. Skuespillerinnen sees badet i mykt lys, blikket intenst, enkelt kledd. Og kommentarene er enstemmige: «Hun er fantastisk», «Hun trenger ikke sminke», «Hver gang glemmer jeg hvor vakker hun er».

«The Drama», regissert av Kristoffer Borgli (Sick of Myself), er en romantisk dramakomedie produsert av A24, planlagt for premiere 3. april 2026. Filmen følger et par hvis forhold rystes bare dager før bryllupet deres etter at urovekkende sannheter avsløres. Zendaya spiller sammen med Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim og Zoë Winters – en fantastisk rollebesetning, og hun trollbinder allerede publikum i de første scenene som slippes.

Selv om Zendaya sannsynligvis har på seg sminke på disse bildene – slik det ofte er i filmproduksjoner – er det hennes diskrete ynde og uttrykksfulle skjønnhet som fengsler publikum. Ikke noe spektakulært utseende, ingen dramatisk effekt: bare Zendaya, øynene hennes subtilt innrammet av følelser, ansiktet hennes strålende, huden hennes naturlig. En raffinert estetikk som står i kontrast til Hollywood-standarder og forsterker autentisiteten til opptredenen hennes.

Skjønnhet ifølge Zendaya: eleganse og enkelhet

Dette er ikke første gang Zendaya har blitt rost for sin «naturlige skjønnhet». Siden debuten i serien «Euphoria» har skuespillerinnen kultivert et nyansert image, der hun kombinerer eleganse på den røde løperen med rørende enkelhet på skjermen. Hennes kameleonlignende stil, aldri kunstig, gjør henne både imøtekommende og magnetisk. Utenfor skjermen nøler hun ikke med å dukke opp med minimal sminke, enten i Instagram-stories eller ved offentlige opptredener. Dette er en sjelden tilnærming blant stjerner i hennes generasjon, og forsterker imaget hennes som et «positivt forbilde» for millioner av unge kvinner.

Et generasjonsekko

På X (tidligere Twitter) taler reaksjonene for seg selv: «Hun er nydelig uten sminke», «Sminken er der, men det er hennes indre lys som utgjør hele forskjellen», «Hun utstråler eleganse.» Zendaya inspirerer til en følelse av velvillig beundring, langt fjernet fra sjalusi eller sammenligning. Skjønnheten hennes, sier fansen hennes, handler ikke bare om ansiktet hennes: den ligger i karakteren hennes, hennes ro, hennes emosjonelle intelligens.

Mens man venter på «Dramaet»

Selv om Kristoffer Borglis film lover en historie som blander intim spenning og romantisk komedie, antyder disse første glimtene en rørende og fengslende Zendaya, i en rolle som godt kan markere en ny fase i hennes allerede imponerende karriere.

Enten hun legemliggjør en plaget heltinne eller en romantisk figur, fortsetter Zendaya å fascinere. Og fremfor alt, for å minne oss på at den mest slående skjønnheten ofte er den som forblir enkel og oppriktig.