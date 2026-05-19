Ved bassenget gir Elizabeth Hurley sine råd om hvordan man kan bli fotografert.

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley er et ubestridt ikon innen sommerbilder. Hun delte nylig sitt beste tips for å ta flotte bilder ved bassengkanten på Instagram.

Et Instagram-innlegg som skaper reaksjoner

Elizabeth Hurley har mestret kunsten å ta solkyssede selfier. Hun la ut en serie bilder ved bassengkanten på Instagram-kontoen sin, der hun poserer og slapper av i solen. Hun delte ikke bare disse bildene, men fulgte dem med en melding som raskt ble et praktisk tips for alle som gruer seg til å ta bilder i strandantrekk. Denne vennlige og humoristiske tilnærmingen utløste umiddelbart en bølge av entusiastiske reaksjoner fra følgerne hennes.

Hans tips nummer én: legg deg ned

I bildeteksten til innlegget sitt går Elizabeth Hurley rett på sak: «Å bli fotografert kan være skummelt, så her er mitt beste tips: LEGG DEG NED!!» Skuespillerinnen understreker effektiviteten til denne holdningen: i en horisontal stilling strekker kroppen seg naturlig, og de vanlige selvbevisste vinklene forsvinner magisk. Ifølge Elizabeth Hurley er det det ultimate trikset, tilgjengelig for alle, uten behov for filtre eller studiobelysning.

Solbriller, «uunnværlige allierte»

Den andre søylen i Hurley-metoden: solbriller. Dette sommertilbehøret spiller en dobbel rolle i teknikken hennes. Det beskytter åpenbart øynene mot direkte sollys, men det gir også bildet en stilig dimensjon, og utstråler umiddelbart et snev av selvtillit. Kombinert med den tilbakelente stillingen fullfører solbrillene en enkel ligning ifølge Elizabeth Hurley: et elegant og vellykket bilde på sekunder, uten overdreven forberedelse eller komplisert iscenesettelse.

En melding som må kvalifiseres

Elizabeth Hurley har etablert seg som en fremtredende skikkelse innen modell- og filmbransjen, særlig gjennom rollene sine i «Austin Powers» og «Bedazzled», samt sitt langvarige samarbeid med Estée Lauder. Hun leder også sitt eget badetøymerke, Elizabeth Hurley Beach. Denne publikasjonen er derfor en fortsettelse av en tilnærming den britiske skuespillerinnen har dyrket i årevis.

Det er imidlertid viktig å huske ett viktig poeng: det finnes ingen «riktig» måte å posere på, og det finnes heller ingen kropp som må «optimaliseres» for fotografering. Alle står fritt til å fremstå som de er, uten å prøve å «korrigere» holdningen sin eller «lure» kameravinkelen. Bilder bør ikke bli en kilde til press eller sammenligning: det er ikke nødvendig å legge seg ned, vri seg eller følge uskrevne regler for å «se bra ut på bildet». Det viktigste er å føle seg komfortabel, uten å gjøre fotoshooten til en øvelse i perfeksjon.

Til syvende og sist, selv om Elizabeth Hurleys råd kan inspirere til enkle ideer for å ta bilder, bør de ikke bli et sett med regler å følge eller et kriterium for validering. Et vellykket bilde trenger ikke å følge presise regler: det kan ganske enkelt gjenspeile et øyeblikk, en stemning eller spontanitet, uten noen spesiell iscenesettelse.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Denne sangeren vekker oppsikt i en metallisk kjole som 60-åring
Bella Hadid gjorde en slående ankomst i Cannes iført en gullkjole.

