Ved bassenget gir Elizabeth Hurley sine råd om hvordan man kan bli fotografert.

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley er et ubestridt ikon innen sommerbilder. Hun delte nylig sitt beste tips for å ta flotte bilder ved bassengkanten på Instagram.

Et Instagram-innlegg som skaper reaksjoner

Elizabeth Hurley har mestret kunsten å ta solkyssede selfier. Hun la ut en serie bilder ved bassengkanten på Instagram-kontoen sin, der hun poserer og slapper av i solen. Hun delte ikke bare disse bildene, men fulgte dem med en melding som raskt ble et praktisk tips for alle som gruer seg til å ta bilder i strandantrekk. Denne vennlige og humoristiske tilnærmingen utløste umiddelbart en bølge av entusiastiske reaksjoner fra følgerne hennes.

Hans tips nummer én: legg deg ned

I bildeteksten til innlegget sitt går Elizabeth Hurley rett på sak: «Å bli fotografert kan være skummelt, så her er mitt beste tips: LEGG DEG NED!!» Skuespillerinnen understreker effektiviteten til denne holdningen: i en horisontal stilling strekker kroppen seg naturlig, og de vanlige selvbevisste vinklene forsvinner magisk. Ifølge Elizabeth Hurley er det det ultimate trikset, tilgjengelig for alle, uten behov for filtre eller studiobelysning.

Solbriller, «uunnværlige allierte»

Den andre søylen i Hurley-metoden: solbriller. Dette sommertilbehøret spiller en dobbel rolle i teknikken hennes. Det beskytter åpenbart øynene mot direkte sollys, men det gir også bildet en stilig dimensjon, og utstråler umiddelbart et snev av selvtillit. Kombinert med den tilbakelente stillingen fullfører solbrillene en enkel ligning ifølge Elizabeth Hurley: et elegant og vellykket bilde på sekunder, uten overdreven forberedelse eller komplisert iscenesettelse.

