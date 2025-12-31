Search here...

Beyoncé blir milliardær og slår ny musikkrekord

Naila T.
@beyonce/Instagram

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Beyoncé er blitt den femte milliardærmusikeren, etter Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen og Rihanna. Denne prestasjonen er bygget på ekstraordinære sceneopptredener og en virkelig eksepsjonell musikalsk katalog.

Rekordturneer

Hennes «Cowboy Carter Tour» i 2025 har passert 400 millioner dollar i inntekter, og er dermed årets mest innbringende turné for en soloartist. Året før hadde «Renaissance» allerede generert 600 millioner dollar, og sementerte dermed Beyoncé som den ubestridte dronningen på den globale scenen.

En musikkkatalog i hjertet av formuen hans

Mesteparten av rikdommen hennes kommer fra hennes fulle kontroll over masterinnspillingene sine og fra musikkroyalties. Dette solide fundamentet styrkes av hennes andre satsinger, som Ivy Park-merket hennes og parfymelinjen hennes. Forbes rangerer henne blant de tre best betalte kvinnelige musikerne i verden.

En Grammy-dronning, berømt og innflytelsesrik

Med 35 Grammy-priser, inkludert årets album i 2025, kan Beyoncé skryte av den mest imponerende listen over utmerkelser fra sin generasjon. Hun forventes å være medleder for Met-gallaen i mai, og hun legemliggjør en ledende skikkelse innen musikk og kultur.

En pioner for kvinnelig og svart musikk

Beyoncé, den første svarte kvinnen som oppnådde dette nivået av rikdom i musikkbransjen, legemliggjør en eksemplarisk suksesshistorie: absolutt kunstnerisk kontroll, en skarp strategisk visjon og global kulturell innflytelse. Reisen hennes beviser at det å kombinere talent, uavhengighet og ambisjon lar en bygge et varig imperium.

Utover den økonomiske symbolikken etablerer Beyoncés inntreden i den eksklusive kretsen av milliardærmusikere en ny modell i musikkbransjen: en artist som kontrollerer sitt arbeid, sitt image og sin skjebne. Ved å omdefinere reglene for global suksess baner hun en varig vei for fremtidige generasjoner.

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer samfunnstrender som former kroppene våre, identitetene våre og forholdene våre til verden. Det som driver meg er å forstå hvordan normer utvikler seg og forvandles i livene våre, og hvordan diskurser om kjønn, mental helse og selvbilde gjennomsyrer hverdagen.
