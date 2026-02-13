Som 65-åring stråler denne «Dirty Dancing»-stjernen på stranden

Jennifer Grey fortsetter å sjarmere med sin naturlighet og energi. Den uforglemmelige Baby Houseman fra kultfilmen Dirty Dancing delte nylig en serie bilder tatt under en strandferie med venner.

Et tidløst utseende

På det første bildet poserer Jennifer Grey knelende på et rosa håndkle, iført en svart bikini og matchende solbriller. Håret hennes er løst og bølget, og hun ser avslappet ut med ansiktet mot havet. I bildeteksten nevner skuespillerinnen en «lenge etterlengtet jentetur» og tagger sin mangeårige venninne, den amerikanske skuespillerinnen Tracy Pollan. De to kvinnene viser et gledelig kameratskap.

Et annet bilde viser de to venninnene sammen for en selfie, tydelig glade for å dele dette øyeblikket. På et annet bilde går Jennifer Grey selvsikkert på grunt vann, denne gangen i badedrakt. Til slutt viser et bilde tatt nedenfra henne strålende mot en steinete bakgrunn.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jennifer Grey (@jennifergrey)

Internettbrukerne ble vunnet over.

Kommentarfeltet er overfylt med komplimenter. «Nydelig», skriver én bruker. «Du ser fantastisk ut», legger en annen til. En fan refererer lekent til filmens ikoniske replikk, «Du legger ikke babyen på et håndkle», og vrir humoristisk på en signaturfrase fra «Dirty Dancing».

Nesten 40 år etter utgivelsen av filmen som brakte henne til stjernestatus, fortsetter Jennifer Grey å være en frilynt kvinne. Uten overdreven iscenesettelse feirer disse fotografiene vennskap, selvtillit og gleden ved å være helt seg selv.

Kort sagt, ved å dele disse ferieøyeblikkene, tilbyr Jennifer Grey et inspirerende bilde av en tilfreds kvinne, tro mot seg selv. Et bevis på at utstråling ikke kommer fra ungdom eller standarder, men fra autentisitet og skjønnheten i hver kropp som utvikler seg og hevder seg over tid.