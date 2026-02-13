Search here...

«Jeg trodde kvinner ville hate meg»: den uventede tilståelsen fra en stigende stjerneskuespillerinne

Léa Michel
Margaret Qualley har samlet opp prosjekter og etablert seg som en av de mest fremtredende skikkelsene i sin generasjon. Bak denne raske oppgangen innrømmer den amerikanske skuespillerinnen og modellen at hun har gått gjennom perioder med dyp selvtvil, spesielt i sine tidlige dager. I et lengre intervju nylig gitt til Vanity Fair , diskuterer hun åpenhjertig frykten som plaget henne da hun begynte å jobbe i filmbransjen i svært ung alder.

En tidlig start i en skremmende verden

Margaret Qualley, datter av den amerikanske skuespillerinnen og modellen Andie MacDowell, vokste opp omgitt av Hollywood. Hun debuterte på film før hun fylte 20. Hennes første betydelige rolle på storskjermen kom i 2013 i «Palo Alto», regissert av Gia Coppola. Hun husker at hun følte seg overveldet: å jobbe tidlig, lære raskt og forstå de uskrevne reglene i en høyprofilert bransje.

Til tross for at hun er omgitt av folk som er kjent med filmbransjen, sier hun at hun følte «en slags sårbarhet». Oppmerksomheten som ble rettet mot hennes image, utseende og personlighet førte til at hun beskyttet seg selv. Det var først senere, med erfaring, at hun forklarer at hun begynte å gjenvinne kontrollen over karriereveien og den kunstneriske identiteten sin.

En sterk tilståelse, farget av frykt

Gjennom hele intervjuet satte Margaret Qualley presise ord på hva hun følte den gangen: «Jeg tenkte at hvis jeg var helt meg selv, ville kvinner hate meg og menn ville såre meg», betrodde hun. Denne uttalelsen kaster lys over hennes sinnstilstand den gangen. Ifølge henne førte denne frykten til at hun undertrykte visse aspekter av personligheten sin, spesielt alt som var relatert til hennes femininitet.

Hun forklarer at hun en gang følte at «det å hevde seg fullt ut innebar en risiko», enten det gjaldt dømmekraft eller sikkerhet. I dag sier hun at hun har utviklet seg. «Nå som jeg har mer kontroll over livet mitt, kan jeg trekke friere på sensualitet og femininitet», forklarer hun i samme intervju. En måte å bekrefte at selvtilliten har vokst med tiden.

En karriere i full fart

Siden debuten har Margaret Qualley tatt på seg en rekke roller. Hun fikk bred anerkjennelse i «Once Upon a Time... in Hollywood» og senere i «The Substance». I dag kan hun skryte av dusinvis av roller i film, TV og musikkvideoer. Hun innrømmer gjerne at dette krevende tempoet kan være «vanskelig å opprettholde».

I intervjuet innrømmer hun at hun er «svært konkurransepreget» med seg selv og «noen ganger tar på seg for mange prosjekter samtidig.» Hun nevner til og med valg som hun i ettertid ville kalt «feil» – ikke fordi de var dårlige, men fordi hun ikke ville gjort dem igjen i dag.

Å gjenvinne sitt image

Utover prosjektene er det fremfor alt den personlige reisen som skiller seg ut i dette intervjuet. Margaret Qualley snakker om viktigheten av å ha fått selvtillit, spesielt takket være de rundt henne, inkludert mannen hennes, musikeren Jack Antonoff, som hun giftet seg med i 2023. Hun forklarer at hun nå «føler seg friere til å utforske alle fasetter av personligheten sin».

Historien hennes kaster lys over en virkelighet som ofte blir oversett: å starte ung i en svært omtalt bransje kan skape dyptliggende frykt. Ved å dele disse følelsene prøver ikke skuespillerinnen å skape kontrovers, men snarere å forklare karriereveien sin.

I dag, mens karrieren hennes fortsetter å blomstre, ser det ut til at Margaret Qualley har funnet en mer solid balanse mellom profesjonell ambisjon og personlig selvbekreftelse. Hennes innrømmelse skader ikke imaget hennes, men understreker i stedet kompleksiteten i en vei som er bygget trinn for trinn – mellom innledende sårbarhet og gjenvunnet selvtillit.

