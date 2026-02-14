«Jeg vil gjerne slette alt»: Med 40 millioner følgere advarer Madison Beer om presset fra sosiale medier.

Den amerikanske sangeren, modellen og skuespillerinnen Madison Beer er en av de mest fulgte artistene i sin generasjon. Med over 40 millioner følgere på Instagram og 21 millioner på TikTok, har hun en synlighet som mange ville misunne. Denne konstante eksponeringen kommer imidlertid med en pris.

Et «virkelig dårlig» forhold til sosiale medier

I et intervju med The Hollywood Reporter innrømmet sangeren bak «Make You Mine» at hun har et «veldig dårlig» forhold til sosiale medier. «Jeg føler meg konstant engstelig og har ofte lyst til å slette alle kontoene mine», forklarte hun. Hun beskrev «en konstant tautrekking»: på den ene siden støttende meldinger fra emosjonelle, noen ganger tårevåte, fans som forteller henne hvor mye musikken hennes betyr for dem; på den andre siden ondsinnede videoer eller innlegg som er rettet direkte mot henne. «Realiteten er at jeg alltid vil se en hatefull video eller en ekkel tweet», oppsummerte hun.

«Jeg burde være bekymret for å se en ekkel video av meg selv.»

Madison Beer fremhever «en følelse av urettferdighet». Ifølge henne kan de fleste unge kvinner på hennes alder surfe på TikTok uten noen spesiell frykt. For henne er opplevelsen annerledes: «Jeg må sitte der og vite at jeg kan snuble over en ekkel video om meg.» Hun forklarer at selv om det kan virke trivielt sammenlignet med andre vanskeligheter, forblir dette daglige presset utmattende. Frykten for å oppdage en hard kritikk eller ydmykende innhold forvandler et enkelt øyeblikk med avslapning til en kilde til angst.

Kunstneren går lenger og sier at den intensive bruken av digitale plattformer virker «unaturlig» for henne. «Vi har inntrykk av å alltid opptre», forklarer hun, som om alle stadig vekk presenterte en nøye iscenesatt portefølje.

En fortid preget av nettmobbing

Dette er ikke første gang sangeren har snakket om virkningen sosiale medier har på hennes mentale helse. I boken sin fra 2023, «The Half of It», etterlyste hun større ansvar og empati fra internettbrukere. Nå, med hennes nye album «Locket» som ble utgitt forrige måned og karrieren hennes fortsetter å ta av, minner Madison Beer oss om at digital berømmelse ikke er synonymt med sinnsro. Historien hennes fremhever en ofte minimert virkelighet: bak de imponerende tallene og likerklikkene kan det psykologiske presset være konstant.

Ved å dele tvilen sin åpner kunstneren opp for en bredere debatt om sosiale mediers rolle i livene våre. Bør vi bli værende, til tross for alt, for å opprettholde forbindelsen med samfunnet vårt? Eller bør vi distansere oss for å bevare vår mentale helse? Gjennom sine personlige refleksjoner tilbyr ikke Madison Beer et definitivt svar – men hun setter ord på en generasjonsuro som strekker seg langt utover hennes egen erfaring.