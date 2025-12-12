48 år gammel setter Shakira scenen i fyr og flamme i en skulpturell kjole

Shakira skapte nylig furore med et spektakulært utseende som satte både scenen og sosiale medier i fyr og flamme. Den colombianske stjernen har nok en gang bevist at hun er et stil- og performanceikon.

Et spektakulært korsett

Under konserten sin i Buenos Aires dukket Shakira opp i et blått metallisk korsett sammen med en slående asurblå havfruekjole. Kjolen hadde to skulpturerte ulver på korsettet, en detalj som fascinerte og trollbandt mange fans, som var begeistret over denne hyllesten til hennes sterke visuelle stil.

En skulpturell kjole på scenen

Kjolen var preget av konsentriske folder i kanten som falt ned i forskjellige nivåer, noe som skapte et inntrykk av frossen, nesten arkitektonisk bevegelse. Denne konstruksjonen, kombinert med kjolens intense farge, fikk Shakira til å skille seg ut på scenen og forsterket antrekkets "havfrue"-effekt.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Shakira (@shakira)

Et minimalistisk stilvalg, og ikke bare det

Shakira valgte et veldig minimalistisk utseende, og droppet tilbehør for å la kjolen og korsettet stå i sentrum. Det eneste ekstra tilbehøret var en dempet rød leppestift, som tilførte et snev av raffinement uten å forringe silhuetten hennes.

Utover hennes fantastiske utseende, ble kvelden desto mer minneverdig fordi hennes to sønner ble med henne på scenen for å synge. Dette øyeblikket med familieforbindelse, kombinert med kraften i opptredenen hennes, ble hyllet av fansen, som så det som en rørende balanse mellom superstjerne og stolt mor.

Kort sagt, med denne bemerkelsesverdige opptredenen bekrefter Shakira nok en gang sin evne til å gjenoppfinne imaget sitt, samtidig som hun forblir tro mot sin kunstneriske identitet. Med stilistisk frekkhet, en magnetisk scenetilstedeværelse og følelser hun deler med barna sine, minner sangeren oss om hvorfor hun fortsatt er en av de mest innflytelsesrike artistene i sin generasjon.