César-prisene 2026: Isabelle Adjani oppfordrer menn til å «stå opp for kvinner»

Léa Michel
Den 26. februar 2026, på Olympia, skapte Isabelle Adjani et av de mest minneverdige øyeblikkene fra den51. César-utdelingen ved å invitere alle mennene som var til stede til å reise seg og støtte kvinnelige ofre for vold rundt om i verden. Denne symbolske gesten, etterfulgt av en kollektiv stående applaus, elektrifiserte publikum og ga gjenklang langt utenfor kinoverdenen.

En kraftfull innsettelsestale om kino

Isabelle Adjani, en levende legende innen film, med fem César-priser – en absolutt rekord i seremoniens historie – hyllet først skuespilleryrket før hun delte ut prisen for beste skuespiller til Laurent Laffite. «Jeg har alltid vært skeptisk til uttrykket 'best'. Best av hva? Det finnes filmer som former deg, besetter deg og deretter fratar deg eiendommen din. Verden er skremmende, mer enn noen gang i dag. Kino må fortsette å filme den uten pynt», erklærte hun følelsesladet.

Høytidelig appell til universelt brorskap

I en høytidelig gest snudde Isabelle Adjani seg deretter mot mennene i rommet: «Jeg ber alle mennene i rommet om å reise seg og lage litt lyd slik at kvinner, absolutt alle kvinner som er ofre for vold, absolutt alle former for vold, vet at dere er på deres side. Og at solidariteten deres ikke stopper ved landets grenser. Dere står også opp for iranske kvinner, for afghanske kvinner, for å forsvare våre rettigheter og rettighetene til alle kvinner som er ofre for en verden i krig. Takk for dem.»

Responsen var umiddelbar: hele rommet reiste seg i en mumling av anerkjennelse, noe som skapte en sjelden bølge av energi foran øynene til Isabelle Adjani, synlig beveget av denne solidariteten.

Isabelle Adjani, en mangeårig aktivist

Denne talen er en del av Isabelle Adjanis pågående engasjement for kvinners rettigheter. Som en pioner i kampen mot trakassering i fransk film siden 2010-tallet, og en aktiv støttespiller for #MeToo-bevegelsen, hadde hun allerede gjort et sterkt inntrykk på César-utdelingen i 2020 ved å snakke ut om vold.

Skuespillerinnen fra «Possession», «Camille Claudel» og «Queen Margot» bekrefter dermed sin status som en engasjert kunstner, og forvandler seremonien til en universell plattform for globalt søsterskap. Denne gesten vil forbli et av høydepunktene ved César-utdelingen i 2026: da fransk film bokstavelig talt sto opp for kvinner over hele verden.

Som 38-åring åpner denne skuespillerinnen seg om ammevanskene sine og kampene med å være nybakt mor.

