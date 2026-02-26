Som 38-åring åpner denne skuespillerinnen seg om ammevanskene sine og kampene med å være nybakt mor.

Den amerikanske skuespillerinnen, sangeren, låtskriveren, forfatteren, stylisten og produsenten Hilary Duff snakker åpenhjertig om sine ammeproblemer, et tema som fortsatt påvirker henne dypt. Som gjest på podkasten «Call Her Daddy » 25. februar 2026 diskuterer «Lizzie McGuire»-stjernen presset ved å være en «sta nybakt mamma» med sine fire barn.

Intime problemer med amming

Hilary Duff, mor til Luca (13), Banks (7), Mae (4) og Townes (21 måneder), avslører at ammeopplevelsene hennes var preget av frustrasjon, spesielt med den yngste, Townes. «Hun gikk ikke opp i vekt, jeg ammet henne uten stopp, og likevel var hun mitt fjerde barn ... Jeg var så sta som ikke tok tilskudd!» betrodde hun til programleder Alex Cooper. Hun beskriver en instinktiv følelse av å mislykkes: «Du vil være alt for barnet ditt, du bærer det, du føder ... Og likevel føltes det ikke naturlig for meg, i motsetning til det du ser på Reels.» Etter en to ukers pause forklarer Hilary Duff at hun følte en enorm lettelse, til tross for den første skyldfølelsen.

Samfunnsmessig og personlig press

Den tidligere Disney-stjernen understreker dette instinktive presset: «Vi er programmert til å gi næring til barnet vårt med kroppene våre, mens menn bare har én ting å gjøre.» Ammingen med Luca var den lengste; hvert påfølgende barn var mer komplisert, helt til hun frigjorde seg fra dommen. Hilary Duff hadde allerede delt disse kampene: i 2021 med Mae diskuterte hun sin lave melkeproduksjon; i 2019 med Banks frigjorde overgangen til flaskemating henne til mer familietid.

Et befriende vitnesbyrd for mødre

Ved å bryte tabuet oppfordrer Hilary Duff nybakte mødre til ikke å føle seg skyldige over realitetene ved amming. Budskapet hennes, som har vært konsistent siden fødslene av Mae og Townes i hjemmevannet, hyller alle former for morsrollen som «magiske og utfordrende eventyr» som fortjener anerkjennelse.

Gjennom innlegg på sosiale medier og i intervjuer understreker skuespillerinnen viktigheten av å åpent diskutere tiden etter fødselen: ekstrem tretthet, hormonelle berg-og-dal-baner, fysisk smerte, men også ubetinget kjærlighet og en følelse av myndiggjøring. Hun minner oss om at hver opplevelse er unik og at det ikke finnes én «riktig» måte å være mor på. Ved å dele ærlige øyeblikk med amming, sårbarhet og selvtvil, bidrar hun til å normalisere realiteter som ofte blir fortiet.

Til syvende og sist resonnerer denne ærlige og uhemmede tilnærmingen med millioner av mødre, ettersom Hilary Duff minner oss om at alle former for morsrollen – eksklusive eller blandede – fortjener respekt og støtte. Budskapet hennes fremhever behovet for støtte – enten medisinsk, familiær eller samfunnsbasert – og vektlegger solidaritet blant kvinner. For henne forringer ikke det å erkjenne utfordringene reisens skjønnhet; tvert imot lar det oss omfavne den i all sin sannhet. Dermed, langt fra å idealisere morsrollen, tilbyr Hilary Duff en autentisk visjon: en krevende, noen ganger utmattende, men dypt transformerende vei, der enhver mor fortjener vennlighet, respekt og beundring.