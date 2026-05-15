Charli D'Amelio har tatt i bruk en «dristig» minikjole i blonde

Den amerikanske kjendisen på sosiale medier, Charli D'Amelio, legger aldri ut noe uten at det blir en begivenhet. Hennes nylige Instagram-karusell, med teksten «her og der», blandet flere antrekk og øyeblikk – det var en blå blondeminikjole som «stjal showet» fra det aller første bildet.

Den lagdelte blå minikjolen, et bilde fra innlegget

På det første bildet har Charli D'Amelio på seg en kort blå minikjole med dyp utringning. En svart veske som bæres nær hoften fullfører antrekket og gir en slående fargekontrast mellom blått og svart. Kjolen, et sted mellom blonder og en aftenkjole, illustrerer perfekt stilen hun har utforsket de siste månedene. Hun har også håret i en elegant, høy hestehale, med presis sminke: definerte bryn, tynn eyeliner og nude lepper. Et minimalistisk skjønnhetsvalg som lar kjolen ta sentrum.

Fornøyde fans, avslørende tall

Med 50 millioner følgere på Instagram genererer hvert innlegg fra Charli D'Amelio tusenvis av reaksjoner i løpet av minutter. Denne karusellen var intet unntak – entusiastiske kommentarer, massive lagringer og delinger sendte raskt bildene fra feeden hennes ut i mote- og livsstilsmiljøene. Den unge kvinnen fortsetter å bevise at innflytelsen hennes strekker seg langt utover TikTok-universet der hun bygde karrieren sin.

En utviklende estetikk

Charli D'Amelio, en tidligere TikTok-stjerne som ble berømt som 15-åring med dansevideoene sine, har gradvis bygget en mer selvsikker moteidentitet. De siste månedene har hun vist frem en rekke antrekk som leker med blonder, lag-på-lag og mettede farger – en gjennomgående stilretning som i økende grad skiller henne fra den «uformelle» stilen som først gjorde henne berømt. Denne karusellen er det nyeste eksemplet.

En blå minikjole i blonde, en hestehale og en tekst på to ord – Charli D'Amelio har nok en gang bevist at de enkleste innleggene noen ganger er de mest effektive. Hun fortsetter å skrive sin egen definisjon av stil.