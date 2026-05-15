Hilary Duff gjenoppfinner den røde badedrakten med en vintage chic-inspirert silhuett

Den amerikanske skuespillerinnen og sangeren og låtskriveren Hilary Duff har prydet sidene til Sports Illustrated Swimsuit – et av USAs ledende sportsmagasiner. Hun ble fotografert på Turks- og Caicosøyene av Kat Irlin, og leverte en strålende fotoseanse, og ett bilde fant fansen hennes med en gang.

Hennes første Sports Illustrated-badedrakt

For sin første opptreden på sidene til Sports Illustrated Swimsuit poserte Hilary Duff i South Caicos, Turks- og Caicosøyene, fotografert av Kat Irlin for magasinets 2026-utgave. Fotoshooten inkluderte flere forskjellige antrekk, men det var den røde vitamin A-badedrakten som fikk mest oppmerksomhet.

En vintage og solrik estetikk

Hilary Duff hadde på seg en knallrød badedrakt fra Vitamin A med dyp utringning og tynne stropper. På et av bildene fra fotograferingen glir en av stroppene naturlig av skulderen hennes mens hun ler – et åpenhjertig øyeblikk som gir bildet en spontanitet som selv den mest kalkulerte posituren ikke kunne oppnå. Hennes gylne hud, solkyssede blonde hår og gledesfylte uttrykk fullførte bildet og fremkaller en drømmeferie.

Hele fotoshooten spiller på en retro og solrik estetikk – referanser til 1950-tallet og amerikansk strandsjik – som Hilary Duff formidlet med stor letthet. Den røde badedrakten, et sted mellom pin-up og moderne, passer perfekt inn i trenden med vintage-badedrakter som har dominert strandtøyet de siste to sesongene. Langt fra minimalisme eller overflod, er det et plagg som ikke trenger noe mer enn solskinn for å bli levende.

📸🔥| Hilary Duff ser utrolig ut på forsiden av Sports Illustrated Swimsuit fra 2026 – pic.twitter.com/W6ve5Pq42p — Hilary Duff Charts (@HilaryDuffChart) 12. mai 2026

"Alle velsignelser fra dronning Hilary"

Reaksjonene fra fansen strømmet inn så snart Sports Illustrated Swimsuit publiserte innlegget. «Alle velsignelser, dronning Hilary!» skrev én. En annen oppsummerte det med rørende presisjon: «På en eller annen måte blir hver versjon av henne mer ikonisk.» Disse kommentarene gjenspeiler hvordan publikum oppfatter skuespillerinnens karrierevei – en kvinne hvis image og selvtillit ser ut til å bli sterkere med tiden, snarere enn omvendt.

En skuespillerinne i full renessanse

Denne fotoshooten for Sports Illustrated finner sted under en spesielt travel vår for Hilary Duff. Hun er for tiden på turné med sin «Lucky Me Tour» for sitt sjette album «Luck... or Something», som ble utgitt i februar 2026. Hennes musikalske comeback og nå denne opptredenen i en av de mest ikoniske publikasjonene i amerikansk popkultur markerer en ny æra – mer selvsikker, friere og synlig mer tilfreds enn noensinne.

En utglippet stropp, et latterutbrudd og solskinn i håret – Hilary Duff trengte ikke mye for å gjøre en vellykket entré i Sports Illustrated Swimsuit. Bildet sa alt: hun er akkurat der hun hører hjemme.