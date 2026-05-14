På stranden er denne tidligere Miss Universe en hit med sitt sommerlige antrekk.

Iris Mittenaere delte en ny video på Instagram, filmet på strendene på Mauritius, og det var alt som skulle til for å vinne over følgerne hennes. Den tidligere Miss Frankrike 2016 og Miss Universe 2016 dukker opp i en lett, mønstret kjole, mot en spektakulær solnedgang. «Født til å være ved sjøen 🏝️», skrev hun ganske enkelt i teksten til innlegget, sammen med emneknaggene #mauritius og #island. Dette sommerlige mellomspillet trollbandt internett umiddelbart.

En kjole med trykk, perfekt for sesongen

For denne turen til kysten av Det indiske hav valgte Iris Mittenaere en kjole med et dyretrykk i pytonsmykker i nyanser av brunt og karamell. Dette motevalget gjenspeiler den store «boho beach»-trenden som dominerer vår/sommer 2026-sesongen, preget av naturlige trykk, luftige stoffer og korte snitt som er enkle å ta på seg etter en dag på stranden.

Iris valgte løst, bølget hår, litt rufsete av sjøbrisen. Noen diskré armbånd på håndleddet fullførte antrekket. Den overordnede effekten var en av sommerlig enkelhet, perfekt i tråd med omgivelsene.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Iris Mittenaere (@irismittenaere)

En spektakulær utsikt som forbedrer videoen

Utover utseendet er det landskapet som fungerer som bakteppe for Iris Mittenaere som umiddelbart slår deg ved innlegget. Videoen, som ble filmet i den gylne timen, fanger en himmel som blander myke skyer og gylne refleksjoner, mens havet folder ut bølgene sine så langt øyet kan se. Mauritius, et ledende reisemål i Det indiske hav, byr her på et av sine mest ikoniske landskap: blek sand, fredelige bølger og en horisont i rosa.

Denne naturlige omgivelsen gir innlegget en nesten filmatisk følelse. Mange internettbrukere kommenterte panoramaets skjønnhet like mye som Iris Mittenaere selv, noen kalte det til og med et «postkort»-øyeblikk. En enkel, men bemerkelsesverdig effektiv komposisjon som umiddelbart transporterer følgerne hennes til en feriestemning.

Fansen ble overbevist av innlegget

Under videoen (Instagram) mangedobles reaksjonene. Kommentarene strømmer inn som roser både utseendet og den tilbudte opplevelsen: «Du er fantastisk» , «For en utsikt» , «Vi drømmer om å reise bort med deg» , «En drømmesolnedgang» ... En bølge av entusiasme som bekrefter Iris Mittenaeres plass i hjertene til den franske offentligheten, nesten ti år etter kroningen.

Etter å ha blitt en viktig figur i det franske medielandskapet – mellom TV-programledervirksomhet, gründerprosjekter og veldedig engasjement – beviser Iris Mittenaere, innlegg etter innlegg, at hun vet hvordan hun skal dyrke en enkel og varm forbindelse med lokalsamfunnet sitt.

Med denne reellen filmet på Mauritius har Iris Mittenaere laget et av sine mest populære innlegg for sesongen. Med sin lette, trykte kjole, gylne atmosfære og enkle budskap om sin kjærlighet til havet, tilbyr hun følgerne sine en kjærkommen pause. Og nok en gang er hun en hit på sosiale medier.