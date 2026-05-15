Sydney Sweeney poserer med kjæresten sin i cowboyantrekk

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Sydney Sweeney hadde «lovet å holde privatlivet sitt privat». 1. mai 2026 valgte hun imidlertid Stagecoach Festival (en musikkfestival) – og et par denim-kjeledresser – for sin offisielle «harde lansering». Innlegget satte internett i fyr og flamme.

Et cowboyantrekk fra topp til tå

Sydney Sweeney delte en karusell med bilder fra Stagecoach-festivalen på Instagram, med teksten «cowboy-aktig helg ♥» . Forsidebildet viste skuespillerinnen med ett ben rundt den amerikanske gründeren Scooter Braun, begge smilende mot kameraet. Scooter Braun svarte med å legge ut sin egen karusell med de samme bildene, med teksten «Stagecoach leverte en heldig cowboy» . I løpet av timer hadde dobbeltinnlegget gått viralt.

For anledningen valgte Sydney Sweeney et antrekk som passet perfekt til festivalens ånd: denim-kjeledress, en hvit blondetopp under og brune cowboystøvler. Karusellen viste også skuespillerinnen i en dongerijakke, med humoristisk en bandana som ansiktsmaske – alt bidro til en avslappet, autentisk western-stil som passet perfekt til festivalens atmosfære.

Disse ømme øyeblikkene berørte fansens hjerter.

Bildekarusellen utfoldet seg som en serie spontane øyeblikk: speilvendte gruppeselfier, svart-hvitt-bilder fra fotoboksen – og Sydney Sweeney satt på Scooter Brauns skuldre mens han sang på scenen med hendene hevet. De to ble også filmet mens de sang karaoke og danset med venner. Bare enda et festivalinnlegg – bortsett fra at dette bekreftet en forbindelse som hadde vært forventet «i flere måneder».

26,3 millioner abonnenter som var «ødelagte»

Kommentarene under Sydney Sweeneys innlegg gjenspeilet omfanget av virkningen: «26,3 millioner mennesker gir opp av raseri akkurat nå», oppsummerte én kommentar. «Meg, lykkelig gift mann: 'Hvordan kunne hun gjøre dette mot meg?!'» spøkte en annen. Selv den offisielle Rockstar Energy-kontoen bidro med en morsom kommentar. Denne kollektive reaksjonen sier mye om Sydney Sweeneys plass i dagens popkultur.

Dongerikoledress, støvler, en countryfestival og en legende med få ord – Sydney Sweeney formaliserte dermed sin tilknytning til den uanstrengte elegansen til en som vet nøyaktig hva hun driver med. Og internett, som alltid, responderte entusiastisk.