Gymnast Livvy Dunne tar i bruk et vintage strandantrekk og skaper furore

Den amerikanske influenceren og tidligere kunstneriske gymnasten Livvy Dunne er tilbake for fjerde år på rad i det amerikanske sportsmagasinet Sports Illustrated Swimsuit – og hun annonserte det med et muntert Instagram-innlegg: «4. år, fortsatt med på laget» .

En fotoseanse i Loreto, i hjertet av Baja California

Det var på Instagram at Livvy Dunne bekreftet at hun er tilbake på sidene til Sports Illustrated Swimsuit for fjerde år på rad, med ordene: «År 4, fortsatt med på bølger.» En konsis bildetekst som sier mye om hvor langt hun har kommet siden sin første opptreden – og om selvtilliten hun nå bruker i denne øvelsen, som har blitt en personlig signatur.

Fotograferingen fant sted i Loreto, Baja California Sur, Mexico – et vilt og lysende kystmiljø som ga det perfekte bakteppet for den vintage-estetikken til antrekket som ble valgt for anledningen. Bildene viser henne noen ganger poserende med det blonde håret som blafrer i vinden, noen ganger løpende på sanden – en kontrast mellom den kontrollerte posituren og den spontane bevegelsen som gir bildene en naturlig energi.

Et kremfarget og hvitt stripete sett med en trering

Antrekket som ble valgt til denne fotograferingen har en utpreget retro-estetikk: en todelt kjole i kremfargede og hvite striper, hvor toppen holdes sammen av en bred trering i midten – en håndlaget detalj som forankret antrekket i en vintage 70-tallsestetikk. Det koordinerte antrekket, både delikat og selvsikkert, blandet seg perfekt inn i Loretos naturlige landskap.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Olivia Dunne (@livvydunne)

En uventet reise

Livvy Dunne, en tidligere elitegymnast ved Louisiana State University (LSU), har bygget opp en betydelig medie- og kommersiell tilstedeværelse ved siden av sin atletiske karriere. Samarbeidet hennes med et av USAs ledende sportsmagasiner, Sports Illustrated Swimsuit, som startet mens hun fortsatt var college-idrettsutøver, har blitt en hjørnestein i hennes offentlige image. Hun er også en del av rollebesetningen til Fox-nyinnspillingen «Baywatch» for sesongen 2026–2027, noe som bekrefter en utvikling som strekker seg langt utover sportens verden.

Fire år, samme strandomgivelser, en konsekvent tilstedeværelse – Livvy Dunne er en av de personlighetene som har klart å forvandle en medieopptreden til en ekte signatur. «Fortsatt skaper bølger» : det er nettopp det hun gjør, år etter år.