Skuespillerinnen Lisa Kudrow advarer om en AI-risiko som bekymrer Hollywood

I et intervju med The Hollywood Reporter i mai 2026 uttalte den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og manusforfatteren Lisa Kudrow seg sterkt om kunstig intelligens. Hun er kjent verden over for rollen som Phoebe Buffay i «Friends», og uttrykte bekymring for den økende bruken av generativ AI i film- og TV-bransjen. Kommentarene hennes bidrar til det økende antallet skuespillere som er alarmert over den økende tilstedeværelsen av denne teknologien i Hollywood.

En målt, men bestemt uttalelse

Da Lisa Kudrow ble spurt om bekymringene sine angående bruken av sitt digitale bilde, la hun ikke fingrene i ørene. «Ja, det skremmer meg. Jeg vet ikke, AI er et verktøy, men generativ AI-teknologi er veldig forskjellig fra folk som bare liker å lage fan art eller fanfiction», uttalte skuespillerinnen. Hun fortsatte med en viktig nyanse: «Problemet er når de kan tjene penger på det og lage noe som kan brukes slik de vil. Eller når studioer bestemmer seg for å bruke bildet ditt slik de vil.»

Og angående den posthum bruken av et skuespillerbilde, la han til: «Men de trenger dødsboets tillatelse hvis noen dør. Det bekymrer meg. Det gjør det virkelig.» Dette er et spesielt relevant problem nå som flere skuespillere har fått bildene sine brukt uten deres samtykke i falske AI-genererte annonser.

En tredje sesong av «The Comeback» som speiler debatten

Denne holdningen er ingen tilfeldighet. Den faller direkte innenfor konteksten av den tredje og siste sesongen av «The Comeback», kultserien på HBO som Lisa Kudrow skapte sammen med den amerikanske forfatteren, regissøren og produsenten Michael Patrick King. Denne siste sesongen, som har blitt sendt siden 22. mars 2026, har rollefiguren hennes, Valerie Cherish, som nå er stjernen i en ny sitcom ... skrevet utelukkende av AI.

«Da vi lagde den aller første «Comeback» for 20 år siden, handlet det om trusselen fra reality-TV; neste gang handlet det om strømming; og denne gangen er det AI», forklarte Michael Patrick King til TheWrap. For Lisa Kudrow fungerer denne sesongen som et speilbilde av den nåværende debatten: «Det kommer til å bli mange korreksjoner. Bruk av AI, så mange korreksjoner, og så kommer vi til å trenge mennesker. Jeg tror det.»

En debatt som går utover Hollywood

Lisa Kudrow er ikke den eneste som er bekymret. Under en opptreden på podkasten «Armchair Expert with Dax Shepard» hadde hun allerede betrodd seg at Robert Zemeckis' film «Here», der Tom Hanks og Robin Wright dukker opp i forskjellige aldre takket være AI, hadde forsterket bekymringene hennes: «Alt jeg tok med meg var: det er en støtte til AI. Det er ikke det at det kommer til å ødelegge alt, men hva blir igjen?»

Utover Hollywood stiller skuespillerinnen Lisa Kudrow spørsmål ved den samlede samfunnsmessige virkningen av denne teknologien: «Hva slags arbeid vil bli igjen for mennesker? Og hva så? Vil det være en slags grunninntekt, vil vi ikke lenger måtte jobbe? Hvordan kan det være nok?» Denne refleksjonen gjenspeiler den til andre skikkelser i filmbransjen, som den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Demi Moore, og den britisk-amerikanske skuespillerinnen Katherine Waterston, som sistnevnte anser AI som «skremmende», både for Hollywood og andre sektorer.

Ved å tydelig uttrykke sine bekymringer bidrar Lisa Kudrow til en stor debatt som for tiden feier gjennom hele underholdningsbransjen. Mellom spørsmål om rettigheter, samtykke og profesjonell fremtid har AI blitt, med hennes egne ord, «et tema som vil kreve mange korrigeringer».