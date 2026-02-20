Search here...

Cindy Crawford feirer 60-årsdagen sin med et blikk rett fra 1990-tallet

Léa Michel
@cindycrawford/Instagram

Cindy Crawford beviser nok en gang at stil ikke har noen aldersgrense. Modeikonet feiret bursdagen sin med tidløs eleganse ved å gjenoppleve et antrekk rett fra 1990-tallet, tiåret som gjorde henne til en global superstjerne.

En feiring preget av elegant nostalgi

Den amerikanske modellen startet festlighetene med en fotoshoot for skjønnhetsmerket sitt i Santa Monica. Kledd i en elektrisk lilla silkekjole trollbandt hun umiddelbart fansen sin. Dette motevalget fremkaller de vakreste antrekkene fra supermodellæraen, en blanding av sensualitet og enkelhet. Bildene som er lagt ut på Instagram, minner om modellens blendende begynnelse på 1990-tallet – et tiår da kjolen dominerte røde løpere og magasinforsider.

Et dobbelt utseende, et sted mellom eleganse og naturlighet

Resten av fotograferingen byttet Cindy Crawford ut silkekjolen med et mye mer avslappet antrekk: en hvit strikkegenser gjemt i falmede jeans med høy midje. Denne tilbakekomsten til en avslappet-chic stil illustrerer perfekt balansen hun alltid har funnet mellom sofistikasjon og tilgjengelighet. Enten hun viste frem sin signatur, voluminøse hårklipp eller lot håret flyte fritt, viste supermodellen et strålende sminkeutseende som gjenspeiler den californiske stilen hun har forestilt seg i flere tiår.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Cindy Crawford (@cindycrawford)

Kort sagt, Cindy Crawford valgte å feire bursdagen sin slik hun levde karrieren sin: med ynde, modernitet og et snev av nostalgi. Ved å feire denne bursdagen i livlig lilla sender hun et klart budskap: karisma har ingen utløpsdato – hvis noen fortsatt tvilte på det.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Som 22-åring legger Millie Bobby Brown ut et personlig bilde som vekker reaksjoner.

