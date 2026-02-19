Etter opptredenen sin møter denne sangeren «fat-shaming»-angrep på nettet

Lauren Jauregui, tidligere ikonisk medlem av den amerikanske jentegruppen Fifth Harmony, møter en bølge av netthat etter opptredenen sin på karnevalet i Rio. Sangerinnen, kjent for sin energiske scenetilstedeværelse og kroppspositive aktivisme, møter giftig kvinnehat blandet med kritikk av fysikken sin, noe som forvandler et feiringsøyeblikk til en diskriminerende kontrovers.

En kraftfull og urovekkende forestilling

Under karnevalet i Rio satte Lauren Jauregui scenen i fyr og flamme med et tettsittende antrekk og dristig koreografi, og gjorde kroppen hennes til et verktøy for total selvutfoldelse. Denne kunstneriske friheten ble dessverre raskt til et mareritt på sosiale medier: «Du kan ikke kjenne henne igjen», «Hun er enorm!» Disse angrepene minner om kroppsskamingen som artister som den kanadisk-portugisiske sangeren og låtskriveren Nelly Furtado lider av.

Disse kommentarene handler ikke bare om vekten eller figuren hennes: de angriper henne som person, talentet hennes, retten hennes til å okkupere plass. Det er en cocktail av fettfobi og sexisme som normaliserer verbale overgrep mot kvinner som ikke følger de ultratynne standardene som Ozempic fremmer eller nåværende motetrender.

Fornektelsen av et fortsatt intolerant samfunn

I en kontekst der kroppspositivitet så ut til å vinne terreng, fremhever disse reaksjonene hvor skjørt fremgangen er. Gabrielle Deydier, forfatter av boken «On achève bien les grosses» (Vi gjør det bra med tykke kvinner), forklarer: Synligheten til ikke-normative kropper øker, men hatet vedvarer, spesielt når en kvinne i pluss-size tør å opptre med selvtillit. Lauren, en bifil aktivist, har blitt fokus for disse interseksjonelle angrepene. Heldigvis tar en motoffensiv form: fans og internettbrukere forsvarer henne heftig, kaller henne en «dronning» og fordømmer disse «kvinnefiendtlige absurditetene».

En kunstner som nekter å bli stilnet

Lauren Jauregui, med sin hes, modne stemme som hun oppdaget på The X Factor, har alltid snudd motgang til styrke – fra Fifth Harmony til sin sosialt bevisste solokarriere. Stilt overfor denne stormen legemliggjør hun motstand: kroppen hennes er ikke en feil, men et statement. Denne kritikken, langt fra å knekke henne, understreker det presserende behovet for en debatt om fettfobi, som fortsatt langt fra er utryddet i musikkbransjen og utover.

Til syvende og sist avslører Lauren Jauregui-saken gapet mellom inkluderende retorikk og den harde virkeligheten i sosiale medier. Når vil vi se en scene der kunstnere blir bedømt på kunsten sin, ikke på vekten sin? Motet hennes i møte med interseksjonell fettfobi er inspirerende: det er ved å okkupere rommet, uten kompromisser, at endring oppnås.