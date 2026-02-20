Search here...

Med sine «katteøyne» fascinerer denne sangerinnen fansen

Léa Michel
Med sine kattelignende øyne fremhevet av et strøk eyeliner, trollbinder Daniela Avanzini, medlem av den amerikanske jentegruppen Katseye, fansen sin på Instagram. Den peruanske sangeren delte nylig bilder der hennes fascinerende blikk har tatt internett med storm.

Den magnetiske kraften til "sireneøyne"

Daniela Avanzini har blitt selve symbolet på trenden med «sirenøyne», en sminke som forlenger øynene med winged eyeliner som strekkes til den indre øyekroken, blir røkt og fremheves ved å gjøre vannlinjen mørkere. På TikTok og Instagram er fansen fulle av lovord: «Ojos de gato» (katteøyne) eller rett og slett «katteøyne».

Fansen elsker denne edgy stilen, som passer perfekt til «Beautiful Chaos»-æraen til jentegruppen Katseye, og som skiller Daniela Avanzini fra andre medlemmer som Yoonchae (roserøde kinn) eller Lara (brune lepper). Det er ingen tilfeldighet: hennes kattelignende øyne øker visningene og inspirerer tusenvis av amatørmakeupartister.

En stigende stjerne

Daniela Avanzini, som har vært et av grunnleggerne av den amerikanske jentegruppen Katseye siden debuten i 2024, erobrer verden med sin latinske karisma og medfødte sans for skjønnhet. Sminken hennes «tiltaler» ikke bare: den setter en global trend og beviser at K-pop-idoler kan revolusjonere skjønnhetsindustrien.

Utover hennes fengslende blikk og naturlige aura, er det fremfor alt talentet hennes som fortjener universell anerkjennelse. På scenen fascinerer Daniela med sin magnetiske tilstedeværelse, sin presise koreografi og følelsene hun tilfører hver forestilling. Fansen beundrer henne ikke bare for utseendet hennes; de feirer energien hennes, stemmen hennes og hennes sjeldne evne til å forvandle enhver opptreden til et uforglemmelig øyeblikk.

Kort sagt, Daniela Avanzinis «katteøyne» er mer enn bare en kosmetisk detalj: de er et «dødelig våpen» som fengsler og inspirerer, og forsterker statusen hennes som en fremadstormende it-girl fra den amerikanske jentegruppen Katseye. Med innlegg som dette fortsetter hun å gjøre hvert blikk til et viralt fenomen.

