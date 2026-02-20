Som 50-åring bryter Charlize Theron tausheten om «uakseptabel oppførsel» i Hollywood.

Charlize Theron reflekterer over Hollywood-karrieren sin og fordømmer «uakseptabel oppførsel» som hun ikke lenger ville tolerert i dag. I et nylig intervju med AnOther magazine snakker den sørafrikansk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og modellen åpenhjertig om bransjens sexisme, hennes behov for å gjenvinne kontrollen og hvordan hun nå nærmer seg yrket sitt.

En frigjort stemme

Charlize Theron forteller om hvordan hun opplevde ydmykelse og respektløshet på settet fra de første dagene som modell og deretter som skuespillerinne. Hun beskriver auditions, filmopptak og fotoseanser der noen regissører eller fotografer inntok aggressive eller påtrengende holdninger, som hun nå kaller atferd «som du ikke lenger kan tolerere». Hun betror seg for eksempel til at hun nylig måtte irettesette en fotograf som berørte henne uten forvarsel under påskudd av å justere klærne hennes, en gest hun nå nekter å tolerere.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Charlize Theron (@charlizeafrica)

Fra «troféet» til kvinnen som velger

Charlize Theron forklarer også at den eneste måten å «klare seg» på 1990-tallet ofte var å akseptere rollen som en dekorativ kvinne. Hun forteller om å ha sett skuespillerinner rundt seg lage tre filmer før de ble ansett som «kastbare», noe som fikk henne til å tenke tidlig på en «lang levetidsstrategi». Hennes besettelse, sier hun, var å overraske bransjen og bevise at det var «mer enn det» bak det blonde bildet som ble projisert på henne: «Jeg er en voksen kvinne. Jeg vil ha litt kontroll over min egen kunstneriske skjebne.»

Produser for å gjenvinne kontroll

Charlize Theron understreker viktigheten av å bli produsent for rundt 25 år siden, på en tid da skuespillerinner ikke egentlig ble tatt seriøst i den rollen. Fascinert av det som skjer bak kulissene ved filmskaping, ønsket hun å være involvert i alt: å velge regissører, skrive, redigere, regissere skuespillere, for å ha, med hennes egne ord, «litt kontroll» over sin egen kunstneriske skjebne. Hun forklarer at hun nå ser arbeidet sitt i to deler: den «sårbare og sensitive» skuespillerinnen, og produsenten som beskytter denne sårbarheten og kjemper for filmkvaliteten fra 9000 meter over bakken.

Å bli gammel, gjøre motstand og fortsette å utfordre status quo

Charlize Theron nekter å være redd for å bli eldre, samtidig som hun erkjenner de fysiske utfordringene som innspillinger av actionfilmer, som for eksempel den kommende filmen «Apex», byr på. Hun forteller om hvordan hun presset kroppen sin til det ytterste, og til og med fullførte filmen med skader som krevde kirurgi, uten å gå på akkord med sin forpliktelse til autentisitet og realisme. For henne er utfordringen, i en tidsalder med kunstig intelligens og standardisering av innhold, å fortsette å skape verk som utfordrer, krever konsentrasjon og portretterer kvinner i all sin emosjonelle kompleksitet, langt unna klisjeer og betryggende stereotypier.

Til syvende og sist bruker Charlize Theron plattformen sin til å snakke ut om det mange lenge har holdt taus om: den hverdagslige volden i Hollywood, presset som kvinner legges på, og deres behov for å gjenvinne kontrollen over sine egne historier. Gjennom sin åpenhjertighet, sitt engasjement som produsent og sitt valg av roller, har hun etablert seg mer enn noen gang som en viktig stemme i samtidsfilm.