Denne modellen hevder personligheten sin på catwalken og fengsler sosiale medier.

Under den siste moteuken i New York fanget en uttrykksfull opptreden på catwalken oppmerksomhet langt utover motefans. Modell Summer Dirx skilte seg ut med sin selvsikre tilstedeværelse, som gikk viralt på sosiale medier. Selv om stiltrender alltid er et debattemne, var det hennes scenetilstedeværelse som utløste reaksjoner fra både internettbrukere og bransjefolk.

En tilnærming som går utover konvensjoner

Summer Dirx vakte oppsikt på 7 For All Mankind høst/vinter 2026/2027-visningen under New York Fashion Week. Det som skapte oppsikt var ikke bare klærne – inspirert av 2000-tallets estetikk – men måten hun brukte dem på catwalken.

Videoer av hennes energiske og selvsikre gange sirkulerte raskt på nettet, og fikk en rekke delinger og entusiastiske kommentarer. Brukere roste en «ekte gange med personlighet», i kontrast til de mer nøytrale antrekkene som ofte sees i moderne moteshow.

En tolkning inspirert av 2000-tallet

Summer Dirx sin tilnærming er tydelig inspirert av stilen til ikoniske modeller fra 2000-tallet, en tid da holdning på catwalken var en integrert del av visningen. Under dette visningen viste hun en mer teatralsk gange, noen ganger beskrevet som en «rotete jentegang fra 2000-tallet», som minner om tidens ledende skikkelser, samtidig som hun tilførte en leken og provoserende energi.

I et intervju med Vogue forklarte Summer Dirx at hun ikke fikk noen spesifikke instruksjoner om å gå på denne måten: hun hentet inspirasjon fra atmosfæren, musikken og Y2K-estetikken i showet for å skape en personlig og uttrykksfull tilnærming.

En tilstedeværelse som fascinerer internettbrukere

Klipp av opptredenen hennes ble delt mye på TikTok, Instagram og andre sosiale medieplattformer, og fikk tusenvis av reaksjoner. Noen roste «hennes selvtillit og kreativitet» og bemerket at «denne typen personlighet noen ganger mangler i modellverdenen». Andre nevnte «et snev av nostalgi» for en mer flamboyant æra på catwalken.

Denne viraliteten demonstrerer den økende betydningen sosiale medier har for hvordan moteøyeblikk oppfattes i dag: en unik tilnærming kan raskt bli et samtaleemne langt utover den profesjonelle verden.

Hva motebransjen sier

Buzzen rundt Summer Dirx er en del av en bredere trend der modeller ikke lenger bare er «anonyme kleshengere». Personligheten deres, tilstedeværelsen og til og med unike egenskaper verdsettes nå som essensielle elementer i historiefortellingen til kolleksjonene.

I dagens kontekst, hvor mote søker å gjenopprette forbindelsen med ulik estetikk og fornye sine koder, avslører virkningen av en sterk holdning på en catwalk en utvikling av forventninger: publikum ønsker å se fremveksten av distinkte personligheter, som er i stand til å bringe en narrativ dimensjon til visningene.

Til syvende og sist gikk ikke Summer Dirx bare på catwalken; hun gjeninnførte en form for uttrykk og karakter som mange trodde var forvist til fortiden. Gåturen hennes, som gikk viralt, understreker den økende betydningen av personlighet i modellering. Enten det er en tilbakevending til år 2000-påvirkninger eller et tegn på en mer menneskelig mote, vil utseendet hennes forbli et av høydepunktene i denne moteuken.