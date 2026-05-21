«Jeg ødela livet mitt»: Denne countrysangeren avslører at hun angret på ekteskapet sitt fra den aller første natten

Den amerikanske countrysangeren og låtskriveren Carly Pearce ga et åpenhjertig intervju på podkasten «The Person Who Believed in Me », presentert av journalisten David Begnaud. Hun snakket åpent om sitt korte ekteskap med den amerikanske countrysangeren og låtskriveren Michael Ray, som startet i oktober 2019 og endte med skilsmisse i juni 2020, bare åtte måneder senere.

En erkjennelse som begynte på bryllupskvelden

I kjernen av vitnesbyrdet hennes ligger en sterk åpenbaring: Carly Pearce sier at hun visste helt fra kvelden vielsen skulle skje at ekteskapet hennes ikke ville fungere. «Noen ganger vet man bare når noe ikke er slik det burde være. Jeg tror alle i livet mitt visste at jeg hadde gjort en stor feil», betror hun seg. Da hun ble spurt om hvorfor hun likevel gikk videre med bryllupet, forklarer hun at hun oppdaget en annen side av eksmannen sin altfor sent.

En skilsmisse akseptert til tross for presset

Med bemerkelsesverdig klarhet forklarer Carly Pearce at hun nektet å forbli i dette bekvemmelighetsekteskapet. «Jeg ble ikke fordi samfunnet sa at jeg burde. Jeg ble ikke fordi jeg var en offentlig person. Jeg var ferdig», sier hun. Og hun legger til, med avvæpnende kraft: «Jeg innså veldig raskt at det ikke var det jeg fortjente, og jeg ødela livet mitt for å komme meg ut av det.» En uttalelse hun står fullt og helt inne for.

Musikk som utløp

For å komme seg gjennom denne perioden vendte Carly Pearce seg til kunsten sin. I 2021 ga hun ut albumet «29», hvor seks sanger direkte tar for seg ettervirkningene av skilsmissen. «Jeg er ikke en god kommunikator i det virkelige liv. Så jeg skrev seks veldig intense sanger om denne historien», forklarer hun. Til hennes overraskelse resonnerte disse sporene bredt hos publikum, og demonstrerte at det også var historien til mange andre.

Gjennom dette vitnesbyrdet tilbyr Carly Pearce et sjeldent og nyansert perspektiv. Ved å velge å dele disse fasene av livet sitt offentlig, bidrar hun til å åpne opp samtalen rundt komplekse personlige reiser.