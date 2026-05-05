En jernkjole: Kim Kardashians motesatsing fascinerer like mye som den fascinerer.

Kim Kardashian gjør aldri ting halvveis på Met Gala – og 2026-utgaven var intet unntak. På trappene til Metropolitan Museum of Art ankom hun iført et bronsebelagt metallbrynje som lignet mer på en skulptur enn et klesplagg. Og det var nettopp poenget.

Temaet «Kostymekunst» som lekeplass

Temaet for Met-gallaen i 2026 var «Kostymekunst», med kleskoden «Mote er kunst». Dette var en direkte invitasjon til å viske ut linjene mellom klær og kunst. Kim Kardashian svarte på denne invitasjonen med uventet presisjon: hun omfavnet popkunst, og samarbeidet med den britiske kunstneren Allen Jones og designduoen Whitaker Malem, under kreativ ledelse av Nadia Lee Cohen.

En skulpturert bronsekyrass: kunstverket før plagget

Kim Kardashian dukket opp i en skulpturert bronsebrynje med en høy, rustningslignende krage, kombinert med et håndmalt, fargeblokkert skinnskjørt som var åpent foran. I Vogue-intervjuet forklarte hun valget sitt: «Han er en kunstner, en av mine favorittartister, Allen Jones.» Dette var en måte å understreke at antrekket ikke bare var et antrekk – det var et fullverdig kunstnerisk samarbeid. Nakne pumps og løst, bølget blondt hår fullførte et bevisst diskret antrekk, bortsett fra hovedplagget.

Allen Jones og Whitaker Malem: Bak metallen

Allen Jones er en britisk kunstner tilknyttet popkunstbevegelsen på 1960-tallet, kjent for sine skulpturer med feminine former som visker ut grensen mellom kunst og objekt. Whitaker Malem, derimot, er designere som spesialiserer seg på lær og skulpturerte materialer, jevnlig ettertraktet for filmproduksjoner og de mest dristige skreddersydde kreasjonene. Sammen designet de et plagg for Kim Kardashian som faller midt i rekken av kroppskunst – et plagg som forvandler kroppen til et lerret.

Et blikk som splitter folk på sosiale medier

Reaksjonen fra pressen og internettbrukerne var umiddelbar og blandet. Noen roste dristigheten i et «virkelig temabasert antrekk». Andre var imidlertid forvirret av det oransje brystplaten og det fargerike skinnskjørtet, og så ikke umiddelbart popkunst-koblingen. Til syvende og sist burde ikke en kvinnes kropp eller utseende – eller noens – være et debattemne: hvis Kim Kardashian valgte denne kjolen, er det rett og slett fordi hun liker den, punktum.

En tilstedeværelse på Met Gala som ikke viser tegn til å svekkes

Kim Kardashian har vært på Met-gallaen siden debuten i 2013 – gravid med North i en blomstrete Givenchy-kjole. Siden den gang har hver opptreden skapt sin egen syklus av spenning og kontroverser: den helkroppslige Balenciaga-kjolen i 2021 som dekket ansiktet hennes, og den Marilyn Monroe-inspirerte kjolen i 2022.

En skulpturert bronsebrystplate, et malt skinnskjørt og en popartist bak det hele – Kim Kardashian leverte et av sine mest Met Gala-tema-antrekk fra 2026. Som på sin egen måte er like bemerkelsesverdig som selve antrekket.