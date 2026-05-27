«De er bedårende»: Demi Lovato deler bilder med partneren sin

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Demi Lovato sjarmerte følgerne sine ved å feire en viktig milepæl i sitt personlige liv. I anledning av sin første bryllupsdag delte hun en søt bildekarusell med ektemannen, musikeren Jutes, på Instagram, ledsaget av en kjærlig melding. Innlegget utløste umiddelbart en bølge av hjertevarmende reaksjoner fra fellesskapet hennes. «De er bedårende», sto det i en av de mange kommentarene.

En kjærlighetsmelding til deres første bryllupsdag

I en hjertevarm tekst feiret Demi Lovato «ett års ekteskap med den hun elsker mest», som hun beskrev som sin «beste venn» og «favorittmenneske». Hun mimret følelsesladet om bryllupsdagen deres, og innrømmet at hun ikke trodde hun kunne elske ham mer, før hun et år senere innså at kjærligheten hennes bare hadde blitt sterkere. «Dette året har vært det beste året i mitt liv», skrev hun i en øm erklæring.

Ømme og delte minner

Utover de store øyeblikkene, var det den hverdagslige forbindelsen Demi Lovato ønsket å feire. Hun snakket nostalgisk om morgenklemmer, improviserte danser, kvelder tilbrakt med å dra tidlig for å spise sammen, og latter sent på kvelden som ble delt til tårene rant. «Dette er minner jeg verner om, og jeg gleder meg til å skape nye», la hun til, og malte et bilde av et bånd bygget på letthet og forståelse.

En varm velkomst fra internettbrukere

Ikke overraskende rørte dette innlegget raskt artistens fans. Bildene, der paret ser nære ut og smiler, utløste en strøm av kjærlige meldinger. «De er søte», «Så vakre sammen», kommenterte mange internettbrukere, rørt av denne offentlige kjærlighetserklæringen. Denne varme mottakelsen demonstrerer publikums ønske om å se Demi Lovato blomstre i sitt private liv.

Ved å dele dette lykkeøyeblikket gir Demi Lovato følgerne sine et oppriktig glimt inn i hennes personlige vekst. En øm kjærlighetserklæring som minner oss om at de små øyeblikkene i hverdagen ofte er de mest dyrebare.