«De er bedårende»: Demi Lovato deler bilder med partneren sin

Julia P.
@ddlovato / Instagram

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Demi Lovato sjarmerte følgerne sine ved å feire en viktig milepæl i sitt personlige liv. I anledning av sin første bryllupsdag delte hun en søt bildekarusell med ektemannen, musikeren Jutes, på Instagram, ledsaget av en kjærlig melding. Innlegget utløste umiddelbart en bølge av hjertevarmende reaksjoner fra fellesskapet hennes. «De er bedårende», sto det i en av de mange kommentarene.

En kjærlighetsmelding til deres første bryllupsdag

I en hjertevarm tekst feiret Demi Lovato «ett års ekteskap med den hun elsker mest», som hun beskrev som sin «beste venn» og «favorittmenneske». Hun mimret følelsesladet om bryllupsdagen deres, og innrømmet at hun ikke trodde hun kunne elske ham mer, før hun et år senere innså at kjærligheten hennes bare hadde blitt sterkere. «Dette året har vært det beste året i mitt liv», skrev hun i en øm erklæring.

Ømme og delte minner

Utover de store øyeblikkene, var det den hverdagslige forbindelsen Demi Lovato ønsket å feire. Hun snakket nostalgisk om morgenklemmer, improviserte danser, kvelder tilbrakt med å dra tidlig for å spise sammen, og latter sent på kvelden som ble delt til tårene rant. «Dette er minner jeg verner om, og jeg gleder meg til å skape nye», la hun til, og malte et bilde av et bånd bygget på letthet og forståelse.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Demi Lovato (@ddlovato)

En varm velkomst fra internettbrukere

Ikke overraskende rørte dette innlegget raskt artistens fans. Bildene, der paret ser nære ut og smiler, utløste en strøm av kjærlige meldinger. «De er søte», «Så vakre sammen», kommenterte mange internettbrukere, rørt av denne offentlige kjærlighetserklæringen. Denne varme mottakelsen demonstrerer publikums ønske om å se Demi Lovato blomstre i sitt private liv.

Ved å dele dette lykkeøyeblikket gir Demi Lovato følgerne sine et oppriktig glimt inn i hennes personlige vekst. En øm kjærlighetserklæring som minner oss om at de små øyeblikkene i hverdagen ofte er de mest dyrebare.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
Article précédent
På den røde løperen valgte skuespillerinnen Teyana Taylor en skulpturell lilla kjole.
Article suivant
I Egypt skaper denne britiske modellen oppsikt med sitt avslappede utseende.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som en pluss-size skuespillerinne overrasker hun med en sensasjonell, fornyet vintagekjole

Den amerikanske skuespillerinnen Gabourey Sidibe vet hvordan man forvandler en enkel arbeidsdag til et stilig øyeblikk. Hun delte...

I Egypt skaper denne britiske modellen oppsikt med sitt avslappede utseende.

Den britiske modellen og skuespillerinnen Rosie Huntington-Whiteley delte en serie bilder på Instagram tatt under en tur til...

På den røde løperen valgte skuespillerinnen Teyana Taylor en skulpturell lilla kjole.

Den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen Teyana Taylor gjorde en slående opptreden på den røde løperen under American...

Denne pluss-size-sangeren skapte furore med en original kjole på den røde løperen.

På den røde løperen under American Music Awards 2026 vakte den amerikanske sangeren, låtskriveren, produsenten og artisten av...

«For en skjønnhet!» Denne spanske skuespillerinnen skaper furore i en perlebesatt kjole.

Den spanske skuespillerinnen Begoña Vargas gjorde en slående opptreden på filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai). Til...

«Hun er fascinerende»: Chappell Roan fengsler med en ny selfie

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Chappell Roan, en av de siste årenes popsensasjoner, har nok en gang trollbundet...