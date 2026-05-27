På den røde løperen valgte skuespillerinnen Teyana Taylor en skulpturell lilla kjole.

Léa Michel
@teyanataylor / Instagram

Den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen Teyana Taylor gjorde en slående opptreden på den røde løperen under American Music Awards, som ble holdt 25. mai 2026 i Las Vegas. Til dette prestisjefylte arrangementet valgte hun en skulpturelt konstruert lilla kjole. Hennes minimalistiske, men teatralske utseende vakte umiddelbart oppmerksomhet og sementerte hennes status som et moteikon.

En lilla kjole med en skulpturell konstruksjon

Kjolen er midtpunktet i denne opptredenen, og kjennetegnes først og fremst av sin fargetone: en dyp, intens lilla som gir anseelsen en kongelig og luksuriøs følelse. Stroppeløs avslører den en strukturert, korsettlignende overdel som skaper en arkitektonisk silhuett. Lilla, en farge som er både elegant og selvsikker, står i skarp kontrast til de klassiske svarte og nude-fargene som ofte er foretrukket på den røde løperen.

Detaljer og en matchende kappe

Utover fargen skiller kjolen seg ut takket være flere designdetaljer. Utskjæringer i sidene gir silhuetten dynamikk, mens en høy splitt gir bevegelse og et snev av modernitet til helhetsinntrykket. For å fullføre antrekket la Teyana Taylor til en matchende kappe, drapert rundt armene, noe som gir en dramatisk og sofistikert dimensjon til antrekket. Et par pumps og dristig sminke fullførte utseendet, i en stil som var både raffinert og teatralsk.

@teyanataylor90 Turen 😍🤏🏽 #amas #teyanataylor @Jimmy Neutch ♬ original lyd - Keshia❤

En bemerkelsesverdig opptreden på American Music Awards

Denne opptredenen på den røde løperen var en del av American Music Awards, en av de mest sette seremoniene i musikkbransjen, som hvert år samler en rekke personligheter fra musikk- og underholdningsverdenen. Teyana Taylor demonstrerte nok en gang sin upåklagelige sans for stil. Hennes lilla kjole var utvilsomt en av kveldens mest omtalte opptredener.

Med denne skulpturelt konstruerte lilla kjolen gjør Teyana Taylor en av de mest slående opptredenene under American Music Awards 2026. En demonstrasjon der en fargerikdom kombineres med en resolutt arkitektonisk silhuett.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Denne pluss-size-sangeren skapte furore med en original kjole på den røde løperen.
Article suivant
«De er bedårende»: Demi Lovato deler bilder med partneren sin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som en pluss-size skuespillerinne overrasker hun med en sensasjonell, fornyet vintagekjole

Den amerikanske skuespillerinnen Gabourey Sidibe vet hvordan man forvandler en enkel arbeidsdag til et stilig øyeblikk. Hun delte...

I Egypt skaper denne britiske modellen oppsikt med sitt avslappede utseende.

Den britiske modellen og skuespillerinnen Rosie Huntington-Whiteley delte en serie bilder på Instagram tatt under en tur til...

«De er bedårende»: Demi Lovato deler bilder med partneren sin

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Demi Lovato sjarmerte følgerne sine ved å feire en viktig milepæl i sitt...

Denne pluss-size-sangeren skapte furore med en original kjole på den røde løperen.

På den røde løperen under American Music Awards 2026 vakte den amerikanske sangeren, låtskriveren, produsenten og artisten av...

«For en skjønnhet!» Denne spanske skuespillerinnen skaper furore i en perlebesatt kjole.

Den spanske skuespillerinnen Begoña Vargas gjorde en slående opptreden på filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai). Til...

«Hun er fascinerende»: Chappell Roan fengsler med en ny selfie

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Chappell Roan, en av de siste årenes popsensasjoner, har nok en gang trollbundet...