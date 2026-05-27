I Egypt skaper denne britiske modellen oppsikt med sitt avslappede utseende.

Anaëlle G.
@rosiehw / Instagram

Den britiske modellen og skuespillerinnen Rosie Huntington-Whiteley delte en serie bilder på Instagram tatt under en tur til Egypt. Gjennom denne solfylte montasjen viste hun frem et avslappet, nøytralt preg. Hennes diskrete utseende trollbandt umiddelbart følgerne hennes, som ble sjarmert av denne «naturlige, sommerlige elegansen».

Et avslappet utseende i nøytrale toner

Tro mot sin minimalistiske stil valgte Rosie Huntington-Whiteley en monokromatisk palett i nyanser av beige, krem og off-white. Hun kombinerte en lys tanktopp med vide hvite bukser, noe som skapte en silhuett som var både komfortabel og raffinert. Dette utvalget av nøytrale toner, spesielt trendy, eksemplifiserer den «stille luksus»-estetikken, som prioriterer enkelhet og kvalitetsmaterialer fremfor prangende fremtoning.

Nøye utvalgt tilbehør

Raffineringen av dette antrekket ligger også i det nøye utvalgte tilbehøret. En bredbremmet stråhatt beskytter mot solen samtidig som den tilfører et snev av bohemsk eleganse, mens et par overdimensjonerte solbriller rammer inn ansiktet. Rosie Huntington-Whiteley fullførte antrekket med en crossbody-veske og et stripete skjerf som var delikat drapert over skulderen. På føttene gir et par brune ankelstøvletter med snøring et mer robust preg.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Rosie HW (@rosiehw)

En drømmeferie i Egypt

Utover utseendet delte Rosie Huntington-Whiteley også en følelsesmessig rik reise med følgerne sine. «Noen utrolige dager i Egypt», skrev hun, og avslørte at det å besøke pyramidene i Giza var en «livslang drøm». Hun nevnte også å oppdage de ekstraordinære gamle skattene som er utstilt på Grand Egyptian Museum, samt et sterkt øyeblikk hun tilbrakte med å heie på en nær venn under et sportsarrangement, som hun beskrev som «inspirerende».

Med dette avslappede, nøytrale utseendet utstråler Rosie Huntington-Whiteley en naturlig og diskret eleganse. En enkel og komfortabel silhuett, perfekt tilpasset atmosfæren i den egyptiske ørkenen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
«De er bedårende»: Demi Lovato deler bilder med partneren sin
Article suivant
Som en pluss-size skuespillerinne overrasker hun med en sensasjonell, fornyet vintagekjole

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som en pluss-size skuespillerinne overrasker hun med en sensasjonell, fornyet vintagekjole

Den amerikanske skuespillerinnen Gabourey Sidibe vet hvordan man forvandler en enkel arbeidsdag til et stilig øyeblikk. Hun delte...

«De er bedårende»: Demi Lovato deler bilder med partneren sin

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Demi Lovato sjarmerte følgerne sine ved å feire en viktig milepæl i sitt...

På den røde løperen valgte skuespillerinnen Teyana Taylor en skulpturell lilla kjole.

Den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen Teyana Taylor gjorde en slående opptreden på den røde løperen under American...

Denne pluss-size-sangeren skapte furore med en original kjole på den røde løperen.

På den røde løperen under American Music Awards 2026 vakte den amerikanske sangeren, låtskriveren, produsenten og artisten av...

«For en skjønnhet!» Denne spanske skuespillerinnen skaper furore i en perlebesatt kjole.

Den spanske skuespillerinnen Begoña Vargas gjorde en slående opptreden på filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai). Til...

«Hun er fascinerende»: Chappell Roan fengsler med en ny selfie

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Chappell Roan, en av de siste årenes popsensasjoner, har nok en gang trollbundet...