Denne pluss-size-sangeren skapte furore med en original kjole på den røde løperen.

På den røde løperen under American Music Awards 2026 vakte den amerikanske sangeren, låtskriveren, produsenten og artisten av albansk-makedonsk avstamning, Bebe Rexha, stor oppmerksomhet. Hennes svarte antrekk, utsmykket med belter og metallspenner, ble et av kveldens mest omtalte temaer.

Det var under den 52. American Music Awards-seremonien, som ble holdt 25. mai 2026 på MGM Grand Garden Arena i Las Vegas, at Bebe Rexha gjorde en slående opptreden. Vokalisten bak «I'm Good» gikk på arrangementets blå løper i et helsvart antrekk laget utelukkende av skinn og metall.

Bebe Rexha hadde på seg en dyp, svart korsetttopp med brede stropper, festet med små sølvspenner, kombinert med et asymmetrisk skjørt med en veldig høy splitt. Langt fra de flagrende, romantiske kjolene man ser andre steder på den røde løperen, valgte hun en rock-and-roll, selvsikker silhuett, i strid med de vanlige kodene for seremoniene.

Et antrekk dekket av krøller som fikk fansen til å telle

Antrekkets virkelige høydepunkt var de utallige beltene. Skjørtet var dekket av overlappende stropper, store spenner, dinglende bånd, frynser og plisserte paneler, komplementert av et langt slep bak. I livet ga en utsmykket sølvplate med et sentralt motiv som minnet om en hodeskalle et ytterligere preg av metall.

Det store antallet belter var så imponerende at internettbrukere gjorde det til en lek. På Reddit moret noen seg med å telle dem, én foreslo sju, en annen seks, mens en tredje sammenlignet antrekket med et videospillkostyme. I mellomtiden roste MTV Bebe Rexhas antrekk på sin offisielle X-konto (tidligere Twitter).

Tilbehør designet ned til minste detalj

Bebe Rexha tok det metalliske temaet helt ned til skoene sine. Hun hadde på seg åpne Vicini-sandaler utsmykket med en krystallbesatt skorpion strukket over toppen av foten. Et valg som komplementerte den generelle rockestemningen perfekt.

Som siste finish valgte hun svarte nettingstrømpebukser, lagvise sølvsmykker – halskjeder, ringer og armbånd – intens røkt sminke og kort blondt hår stylet i wetlook-bølger. En stilistisk sammenheng fra topp til tå, tro mot hennes nåværende musikalske æra, kalt «Dirty Blonde».

Jeg håper @BebeRexha vet at hun ser sååå bra ut i kveld 🔥 #AMAs pic.twitter.com/MQOYKaJHSG — MTV (@MTV) 25. mai 2026

En kunstner som forkjemper inkludering og egenkjærlighet

Utover utseendet sitt har Bebe Rexha etablert seg gjennom årene som en sterk stemme for kroppspositivitet og inkludering. I 2019 fordømte hun offentlig designere som nektet å kle henne til Grammy-utdelingen, og anså henne som «for tykk». Etter dette forsvarte hun alle kvinner som var berørt av disse restriktive standardene, og minnet alle om at skjønnhet ikke har noen størrelse.

Denne forpliktelsen har aldri vaklet. Bebe Rexha har konsekvent kjempet for mer inkluderende mote og gjentatt at skjønnhet ikke defineres av én enkelt kroppsfasong. Hver av hennes opptredener på den røde løperen, som de på AMA-utdelingene, forsterker dette budskapet: aksepter kroppen og stilen din uten hindringer.

En kveld preget av dristighet

Bebe Rexhas valg gjenspeilet en av sesongens hovedtrender: kontrasten mellom «myk» romantikk og en «mørk» og «opprørsk» estetikk. Flere stjerner omfavnet også skinn og metall, men få gikk like langt i å samle tilbehør. Seremonien, som ble ledet av den amerikanske rapperen Queen Latifah, ble dominert når det gjaldt nominasjoner av Taylor Swift, som ledet an med åtte. Når det gjelder stil, fanget imidlertid Bebe Rexha utvilsomt en betydelig del av samtalen.

Med sitt helsvarte antrekk utsmykket med belter, beviste Bebe Rexha nok en gang at hun ikke var redd for å ta sjanser. Med sitt rockeinspirerte antrekk, tilbehør og budskap om selvaksept, forvandlet hun en enkel spasertur nedover den røde løperen til et høydepunkt på kvelden – og ga fansen mye å kommentere på, og telle, i timevis.