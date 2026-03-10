Med den nye hårklippen endrer Margot Robbie stilen sin radikalt

Etter flere måneder med å spille en romantisk heltinne rett fra 1800-tallet i «Wuthering Heights», overrasket Margot Robbie alle med et avgjort moderne utseende. Den australske skuespillerinnen og produsenten, midt i en stilistisk overgang, debuterte med en ny hårklipp under Paris Fashion Week – et moteskifte som markerer slutten på én æra og begynnelsen på en annen.

En bemerkelsesverdig opptreden på Chanel-moteshowet

Det var på Chanels prêt-à-porter-visning at Margot Robbie avslørte forvandlingen sin. De lange, Wuthering-aktige krøllene og de gotiske antrekkene var borte: den australske skuespillerinnen og produsenten dukket opp med en asymmetrisk lob (lang bob) med en rett, fyldig lugg. Denne elegante og strukturerte frisyren rammer inn ansiktet hennes med et moderne preg, fremhever trekkene hennes samtidig som den gir henne et rebelsk og avantgarde utseende.

Når det gjelder antrekket, valgte Margot Robbie en diskré eleganse: rå denimjeans, en gjennomsiktig tanktopp og tidløse Chanel-sko i to farger. Antrekket ble fullført med en Chanel 25-veske, selve symbolet på uanstrengt parisisk chic. Et enkelt, flytende, men unektelig sofistikert utseende.

Slutten på «Wuthering Heights»-æraen

Denne frisyreendringen gjenspeiler mer enn bare et estetisk innfall: den signaliserer slutten på «Wuthering Heights»-æraen. Under filmens reklameturné hadde Margot Robbie på seg en rekke romantiske antrekk inspirert av Brontë-universet: korsetter, brokader, gjennomsiktige underskjørt og smykker fra perioden – en moteriktig hyllest til karakteren Emily Brontë, som hun perfekt representerte.

Hennes skipbrudne kjole, som hun ble brukt på den australske premieren av filmen i februar i fjor, med sine frynsete detaljer og dramatiske silhuett, brakte dette gotisk-chic mellomspillet til en spektakulær avslutning. Denne tilbakekomsten til et moderne, nesten minimalistisk utseende ser dermed ut til å markere et bevisst skifte i hennes visuelle kommunikasjon – det som en skuespillerinne som beveger seg bort fra karakterroller for å gjenoppdage sin egen moteidentitet.

En markant stilistisk utvikling

Margot Robbie er alltid bevisst på imaget sitt, og bekrefter nok en gang sin evne til å gjenoppfinne seg selv. Etter Barbiecore-fasen i 2023–2024 og det romantiske viktorianske mellomspillet til «Wuthering Heights», velger hun nå en mer urban, moderne og avslappet estetikk, i tråd med dagens trender. Med denne nye hårklippen og det selvsikre utseendet beviser Margot Robbie at mote fortsatt er et fullverdig kunstnerisk uttrykk for henne – en måte å fortelle historien om hennes forvandlinger gjennom stil.

Kort sagt, Margot Robbie, en sann kameleon innen både film og mote, har mestret kunsten å forvandle seg. Ved å bytte ut Brontës korsetter med jeans og pannelugg, tar hun ikke bare et nytt utseende: hun bekrefter sin rolle som et moderne ikon, frilynt og i konstant utvikling. I likhet med karrieren hennes slutter stilen hennes aldri å overraske – og fengsle.