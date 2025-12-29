Demi Moore og døtrene hennes, kledd i pysjamas, skaper furore denne julen

Ved hvert opptreden utstråler Demi Moore eleganse og naturlig sjarm. Til jul valgte Hollywood-skuespillerinnen å bytte ut antrekkene fra den røde løperen med et koselig utseende. Omgitt av sine tre døtre – Rumer, Scout og Tallulah Willis – delte Demi Moore en serie helt nydelige familiebilder der de alle hadde på seg matchende festpyjamas.

En hjertevarmende familiegjenforening

I et innlegg delt på Instagram ga Demi Moore et glimt inn i den koselige familiejulen. Dagen var fylt med latter, dyr og en herlig varm vinterstemning. Skuespillerinnen og døtrene poserte side om side, omgitt av sine kjære, alle kledd i matchende rød- og hvitrutede antrekk. For å fullføre scenen hadde Demi på seg en nisselue, noe som ga et lekent preg til den ellers hjertevarmende atmosfæren.

Bildeteksten til innlegget, «Ho Ho Ho ... Hunder, ender, pysjamas og snø 🐕🦆😴❄️» , oppsummerer perfekt den enkle og hyggelige stemningen som utstråler disse bildene. Mellom hunder, ender og snø prioriterer Moore-familien gleden av å være sammen.

De er så nære at de ser ut som tvillinger

Det som slo internettbrukerne var den uhyggelige likheten mellom Demi Moore og døtrene hennes. Med identiske smil, lange brune hår og nære bånd, virker de fire kvinnene bokstavelig talt som karbonkopier av hverandre. Kosmekommentarer strømmet inn under innlegget: «Perfekte tvillinger!» eller «Sjarm ligger i genene!»

De tre unge kvinnene, født fra hennes tidligere ekteskap med Bruce Willis, opprettholder et nært familiebånd, selv etter at foreldrene deres er separert. Til tross for skuespillerens fravær fra bilder, forblir Demi og Bruce samlet rundt barna sine, et bånd som er blitt enda sterkere siden skuespillerens demensdiagnose, som Demi Moore har støttet med medfølelse.

En jul fylt med sødme og ro

Mellom reklameturneer og glamorøse opptredener ser det ut til at Demi Moore nyter hvert stille øyeblikk med familien. Etter et travelt år tar skuespillerinnen en velfortjent pause, og beviser at hun vet hvordan hun skal sjonglere offentlig liv og familieliv på en briljant måte.

Enten hun er i pysjamas eller gallakjole, legemliggjør Demi Moore den avslappede elegansen som er unik for henne – en oppriktig enkelhet som er hennes største sjarm.